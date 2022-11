Vor der Pause hätte die "Spiele" vorlegen müssen

Im ersten Durchgang bestimmt die SpVgg Landshut das Geschehen und versäumte es bei aussichtseichen Möglichkeiten unter anderem für Stephan König und Dominik Past, einen Treffer vorzulegen. Stattdessen bugsierte in der 38. Minute der Ampfinger Atakan Akdemir die Kugel nach einer Ecke regelwidrig mit der Hand in den Landshuter Kasten, was dem mit gelb vorbelasteten Akteur statt einer roten Karte eine Zehnminutenstrafe einbrachte. Nach Wiederbeginn agierten die Gastgeber mit ungleich mehr Druck und drängten die „Spiele“ weitgehend in die Defensive. Ein Tor wollte aber nicht mehr fallen. Die größte Chance vergab Valentino Gavric, der nach einem Querpass freistehend verzog. Zuvor hatte auf der anderen Seite auch Stephan König eine vielversprechende Möglichkeit, als er nach einem Ampfinger Ballverlust gegen den zu weit vor seinem Kasten postierten TSV-Torwart nur knapp verfehlte. „Meine zunächst gut spielende und einsatzfreudig kämpfende Mannschaft hätte in der ersten Hälfte in Führung gehen müssen, verlor aber danach den Faden und öffnete dem Gegner ungewollt die Räume. Am Ende ist das Ergebnis leistungsgerecht und wir dürfen mit dem Auswärtspunkt nicht unzufrieden sein“, resümierte Landshuts Trainer Christian Endler nach dem Abpfiff.