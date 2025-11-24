Vor der Pause den Knockout verpasst

Wie zum Saisonstart in der Fußball-Westfalenliga 1 haben der FSC Rheda und der SVW Soest auch im ersten Spiel der Rückrunde die Punkte geteilt. Nach dem 3:3 im Hinspiel musste sich das Team von Trainer Christopher Hankemeier diesmal mit einem 1:1 (1:0)-Remis begnügen, weil es in einer schwächeren zweiten Halbzeit nicht gelang, eine verdiente 1:0-Pausenführung über die Runden zu bringen.

„Das war heute kein so gutes Spiel von uns“, haderte Hankemeier vor allem damit, dass seine Spieler dem Gegner nicht schon vor der Pause den vorentscheidenden Knockout versetzt hatten. In der Tönnies-Arena hatten die Gastgeber zwar einen holprigen Start hingelegt, sich im weiteren Verlauf aber mehrere gute Gelegenheiten erarbeitet. Laurin Wiedemann, der den erkrankten Pascal Müller im Rhedaer Tor vertrat, sorgte früh (2.) für einen ersten Aufreger, als er Gäste-Angreifer Niklas Senk den Ball in den Fuß spielte, der aber aus aussichtsreicher Position das Tor verfehlte. Zehn Minuten später erlaubte sich Justus Kappel-Sudbrock ein ähnliches Missgeschick, doch auch der von ihm per Fehlpass bediente Gianluca Greko zielte am Tor vorbei. Auch eine dritte Schusschance für die Gäste entsprang einem fahrlässigen Rhedaer Ballverlust nach einem riskanten Zuspiel von Laurin Wiedemann auf Nils Müller (36.). Diesmal wehrte der FSC-Keeper den ersten Schuss sehenswert ab, bevor der Nachschuss von der Latte ins Toraus sprang. Dies blieb zum Glück das letzte „FSC-Geschenk“ an die Soester.

Zwischendurch hatten die Rhedaer ihren unruhigen Start ins Spiel längst vergessen lassen und tauchten mehrmals gefährlich vor dem Tor der Gäste auf. Besonders Linksverteidiger Justus Kappel-Sudbrock initiierte erst mit zwei scharf vors Tor getretenen Eckstößen Großchancen für Luis Sievers (16.) sowie Nils Müller (17.) und sorgte dann mit schnellen Sololäufen über die linke Seite beim Gegner für helle Aufregung in der Box.

Zwei Mal blieben seine Zuspiele ungenutzt, dann erzielte Christoph Linnemann im dritten Spiel in Folge den 1:0-Führungstreffer für den FSC (23.). Kurz zuvor hatte Engin Güney, erneut nach einem Kappel-Sudbrock-Eckstoß und einer Kopfballvorlage durch Nils Müller, bereits frei stehend das Führungstor verpasst. Die nächste klare Chance, das Ergebnis mindestens auf 2:0 zu stellen, vergab Luis Sievers. Dessen Schuss – erneut nach Vorlage von Justus Kappel-Sudbrock – strich nur knapp über die Latte des Soester Tores.

An diese Dominanz knüpfte der FSC Rheda in der zweiten Halbzeit nicht mehr an. „Man hatte das Gefühl, die Jungs denken, es wird mit der knappen Führung schon gutgehen“, beschrieb Trainer Hankemeier die Passivität der Gastgeber treffend. Die Gäste übernahmen die Spielkontrolle, blieben im Abschluss aber lange komplett harmlos. Die wenigen Schüsse, die auch das Tor trafen, wurden eine sichere Beute von Laurin Wiedemann. Mehr als drei Abschlüsse durch Nils Müller (58.), Martin Aciz (69.) und Christoph Linnemann (72.) brachten aber auch die Gastgeber nicht zustande. Die Soester Bemühungen wurden in der 75. Minute doch noch belohnt. Marcel Lücke wehrte einen Gäste-Freistoß von der halblinken Position per Kopf noch ab, doch der Ball landete 25 Meter vor dem Tor bei Marlon Hellmann – und der durfte sich für seinen herrlichen Volleyschuss ins lange Toreck zu Recht von seinen Mitspielern überschwänglich feiern lassen.

Nach dem Gleichstand erhöhten die Gastgeber noch einmal das Tempo, doch der jetzt wieder höhere Ballbesitzanteil führte nicht mehr zu klaren Möglichkeiten. „Wir haben einen sehr guten ersten Saisonteil gespielt, aber heute auch gesehen, dass wir noch einige Baustellen zu bearbeiten haben“, schickte ein grundsätzlich zufriedener Christopher Hankemeier sein Team als vorläufiger Tabellenzweiter in die Winterpause.

FSC Rheda: Wiedemann – Wennier, Lücke, Ellefred, Kappel-Sudbrock – Müller (73. Dogan), Günej, Fischer (90, Haftmann) – Aciz, Linnemann, Sievers.

Westfalia Soest: Tauber – Weber, Conrads, Buckesfeld, Coskun – El Gourari, Brenk, Becker (61. Krick) – Senk (55. Jacome-Fontana), Greco (68. Teipel), Hellmann (86. Gutzeit).

Schiedsrichter: Mehmet Ercan (Hamm).

Zuschauer: 200.

Tore: 1:0 Linnemann (23.), 1:1 Hellmann (75.).