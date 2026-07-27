Vor der neuen Saison: Dillingen weiß um die Tücken der Kreisliga Nord

Tabellenrang acht in der Endabrechnung der am kommenden Wochenende startenden Kreisliga Nord Schwaben wäre das Wunschziel der SSV Dillingen. – Foto: SSV Dillingen

Die SSV Dillingen hat sich sowohl qualitativ als auch quantitativ verstärkt, die Trainingsbeteiligung ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Von den blutjungen Zugängen (beide 19) aus dem Nachwuchsbereich des FC Gundelfingen hat sich Defensivkraft Nataniel Panitz in der Vorbereitung wohl bereits einen Stammplatz erkämpft, auch Mittelfeldakteur Ardonit Hoti macht mit seinem Spielwitz den Verantwortlichen zum Teil richtig Spaß. Mit Kerim Alyiev (23/FC Tur Abdin Augsburg) kam der lange gesuchte, im Abwehrbereich vielseitig verwendbare Linksfuß hinzu. Er fehlte aber aufgrund seiner Hochzeit weite Teile der Vorbereitung, ist aber rechtzeitig zum ersten Punktspiel zurück. Der zuletzt inaktive Noamon Springer-Peixoto (24/SSV Peterswörth) wurde ebenso im FCG-Nachwuchsbereich ausgebildet und zeigt vielversprechende Ansätze, braucht aber noch Zeit, um in den für die Kreisliga notwendigen Rhythmus zu kommen. Außer dem zuletzt kaum noch berücksichtigten Marcel Hander (zur SG Lutzingen/Unterliezheim in die Kreisklasse Nord 2) haben die Kreisstädter keine nennenswerten Abgänge zu verzeichnen.

Team & Chef

Nachdem der bisherige Spielertrainer Dominik Riedinger aus persönlichen Gründen künftig nurmehr als Akteur agieren wird, hat Marius Brugger den weiteren Chefposten neben Alexander Kinder übernehmen. Brugger war für Vereinschef Christoph Nowak die logische Lösung als Nachfolger Riedingers: "Marius kam im April zu uns und hat sich menschlich und sportlich trotz seiner langen Verletzungspause sofort als geachteteter Führungsspieler etabliert", so Nowak: "Mit ihm kam nochmal ein fehlendes Element ins Team, er war ein Garant für den Klassenerhalt". Die Dillinger Mannschaft sei gewachsen und verfüge über die notwendigen Führungsspieler, welche beispielsweise Absteiger FC Lauingen ("Wir werden diese Derbyklassiker schon vermissen.") in der vergangenen Saison gefehlt hätten, Nowak dazu: "Auf die Wagners, Isufis, Nurajs, Kinders und Riedingers kann man sich trotz zum Teil fortgeschrittenen Fußballeralters verlassen, vor allem dann, wenn die Crunchtime einer Spielzeit eingeläutet wird."

Glücks- und Sorgenkinder

Da sich im Fußball sehr schnell sehr vieles ändern kann, hält man bei der SSV Dillingen von dieser Kategorie eher nichts. Einzelne "Glückskinder" gäbe es bei der SSV nicht, man ist froh, bislang ohne größere Blessuren durch die bisherigen Vorbereitungszeit gekommen zu sein. Der etatmäßige Innenverteidiger Alban Nuraj leidet unter Schmerzen an der Patellasehne, sollte aber zum Auftakt einsatzbereit sein. Lars Jaud kam in der Frühjahrsrunde nicht zum Einsatz, er laboriert an einer langwierigen Oberschenkelsehnenentzündung und ist daher auch kurzfristig nicht eingeplant. Noch nicht wieder in der Form vom Ende der vergangenen Saison sei der eine oder andere Defensivakteur, wofür auch heftige zwölf Gegentreffer in den ersten drei Testspielen sprechen. Auch vermisse man beim einen oder anderen Spieler, den man schon näher an der Stammformation gesehen habe, die Weiterentwicklung seit Wiederbeginn.

Test & Taktik

Die ersten Vorbereitungsspiele gingen allesamt verloren, die bereits benannte Formschwäche einiger normalerweise verlässlicher Defensivroutiniers und die zum Teil fahrlässige Chancenverwertung waren die Hauptgründe dafür. Konnte man das 0:3 gegen Bezirksligaaufsteiger Türk Gücü Lauingen noch damit begründen, dass der Gegner sich bereits zweieinhalb Wochen länger in der Vorbereitung befand, hinterließ die folgende 1:3.Heimniederlage gegen den gleichklassigen SC Bubesheim aus der Kreisliga West das ungute Gefühl, dass mit einer anderen Startelf und angepasster Taktik nach dem Führungstreffer vielleicht mehr drin gewesen wäre. Die 1:6-Klatsche beim gewiss nicht überragenden Kreisligaaufsteiger SG Reisensburg-Leinheim war ein heftiger Dämpfer für die gute Stimmung, da die Mannschaft am Ende, nicht zum ersten Mal, in sich zusammenfiel. Routinier Riedinger kam in diesen drei Partien noch nicht zum Einsatz, er hätte vermutlich das eine oder andere Mal dazwischengefegt. Mit ihm zeigten sich die Kreisstädter bei der Generalprobe gegen den Nord-2-Kreisklassisten TSV Unterthürheim, die in einem 2:0-Arbeitssieg mündete, deutlich gefestigter. Die SSV setzt auch künftig im Grundsatz auf ihr bewährtes 4-2-3-1-System.

Start & Ziel

Zum Saisonauftakt kommt Bezirksligaabsteiger FC Maihingen ins Donaustadion, eine kernige, aber auch nicht vollends unlösbare Aufgabe. Am zweiten Spieltag hat die SSV wunschgemäß spielfrei, ehe gegen den FSV Reimlingen das zweite Heimspiel ansteht. Danach folgen zwei Auswärtsfahrten, zunächst stadtintern zum BC Schretzheim, dann zum Aufsteiger SpVgg Riedlingen. "Wir wollen uns immer verbessern, wissen aber um die Tücken der Kreisliga Nord, weshalb wir die vierte Kreisligaspielzeit in Folge erneut demütig und voller Respekt angehen werden. Mit dieser Herangehensweise sind wir in den vergangenen Jahren gut gefahren und nicht umsonst an anderen Traditionsvereinen im Landkreis sportlich vorbeigezogen", so SSV-Vorsitzender Nowak, der als Saisonwunsch, bewusst nicht als -ziel, Tabellenplatz acht ausgibt: "Wir müssen unseren jungen Neuzugängen auch Zeit geben, es ist klar, dass da nicht sofort das eine Rädchen ins andere greift. Die kämpferisch und physisch starke Spielklasse verzeiht im Grunde aber nur sehr wenig."