Vor der eigenen Haustür Bereits am Freitagabend empfängt der FC Erfurt Nord den FSV Preußen Bad Langensalza.

Während es bei den Preußen zuletzt wie am Schnürchen lief, rutschte Erfurt Nord immer tiefer in den Tabellenkeller und den Abstiegskampf.

Mit einem Kantersieg von 9:0 verzückten die Kicker vom FSV Preußen Bad Langensalza am vergangenen Wochenende ihre Anhänger. Mit sechs Treffern von Torjäger Fiß ließen die Gastgeber dem lange in Unterzahl spielenden (27. Minute, rote Karte, Wolfram) TSV Gera-Westvororte keine Chance. Dass ein derart deutlicher Erfolg dem ein oder anderen den Kopf verdrehen könnte, befürchtet Preußen-Coach Thomas Wirth nicht, wie er auf FuPa-Nachfrage sagt: „Wir können das Spiel gegen Gera-Westvororte extrem gut einschätzen. Deshalb habe ich keine Angst, dass wir jetzt überschwänglich in das nächste Match gehen“, so Wirth, der seine Mannschaft als extrem fokussiert wahrnimmt.

Dass die Preußen zuletzt einen rausgehauen haben, hat man auch beim FC Erfurt Nord registriert. Deren Trainer Christian Stieglitz, ist sich allerdings sicher, dass es nicht viel bringt, auf die Form des Gegners zu schauen. „Bad Langensalza ist eine spielstarke Mannschaft. Wie sie letzte Woche gespielt haben, darauf schauen wir weniger. Wir müssen unsere Arbeit machen, bevor wir uns mit anderen Sachen beschäftigen. Mich interessiert nicht, wie Langensalza drauf ist, sondern wie wir unsere Fehler abstellen können und so schnell wie möglich punkten. Damit wir da unten rauskommen, wo wir nicht stehen wollen und eigentlich auch nicht hingehören“, sagt Stieglitz, dessen Devise in diesem Zusammenhang lautet: „Vor der eigenen Haustür kehren.“ Die eigene Haustür ist dabei ein „gutes“ Stichwort, denn die Heimbilanz der Nordstädter in der bisherigen Saison lässt zu wünschen übrig. Noch kein einziges Spiel konnte auf dem eigenen Platz gewonnen werden. Lediglich zwei Remis bleiben als magere Ausbeute. „Ich gebe auf diese Statistiken nicht viel. Im ersten Jahr, als wir aufgestiegen sind, waren wir die Mannschaft, die am längsten Zuhause ohne Gegentor blieb und haben Zuhause gewonnen. Natürlich ist es schön, wenn du deine Heimspiele gewinnst. Gerade in unserer Situation, wenn du die Klasse halten möchtest, solltest du Zuhause die Spiele ziehen“, so Trainer Christian Stieglitz.