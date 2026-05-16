Vor der Bierkönig-Feier Ende Mai – KSC will den letzten Sieg einfahren

Für den KSC geht es im letzten Saisonspiel gegen den TSV Wasserburg. – Foto: Bernhard Schmöller

Der Schlussakkord wartet, und die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC wollen am letzten Spieltag der Saison beim TSV Wasserburg (Samstag, 14 Uhr) an jener Serie weiterbasteln, die sie in den vergangenen Wochen antreibt. „Beim 2:2 in Murnau haben wir gecheckt, worauf es ankommt, wenn es eigentlich um nichts mehr geht – ums Gasgeben und ums Spaßhaben“, sagte Trainer Steven Toy, dem bewusst ist, dass sein Team im Aufstiegskampf so etwas wie das Zünglein an der Waage ist: „Wir wollen uns da nichts nachsagen lassen.“ Und der Gegner ist gewarnt: Im Hinspiel besiegten die Kirchheimer den derzeitigen Tabellenzweiten durch Tore von Luis Sako und Luca Mauerer mit 2:1.

Heute, 14:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg Wasserburg Kirchheimer SC Kirchheim 14:00 PUSH

Saisonfinale nach dem "perfekten Abschied"

Chefcoach Toy und sieben weitere Akteure erlebten zuletzt beim 3:0 gegen Hallbergmoos „den perfekten Abschied“, und so könnte jetzt die Luft raus sein. Andererseits ist die Mannschaft seit sechs Spielen ungeschlagen, hat die letzten vier Partien allesamt gewonnen. „Und jetzt können wir mit einem Sieg noch die in der Winterpause als Ziel definierte 60-Punkte-Marke knacken, mit der wir die 59 Punkte beim Bayernliga-Aufstieg toppen würden“, sieht Toy seine Elf hinreichend motiviert. Ende Mai ist dann Feiern auf Mallorca angesagt, wenn der KSC-Tross in unmittelbarer Nähe vom „Bierkönig“ Quartier bezieht.