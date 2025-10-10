Vor der Auswärtsfahrt nach Frintrop herrscht Unzufriedenheit beim KFC

Ist das Glas halbleer oder halbvoll? Auf der einen Seite fehlt dem KFC Uerdingen nur ein Zähler auf die erklärte Zielsetzung – dem Erreichen der Top sechs. Selbst Tabellenführer Ratingen 04/19 ist nur auf fünf Punkte enteilt. Doch andererseits bot die Mannschaft beim vergangenen Heimspiel gegen die Holzheimer SG den gewohnt zahlreich erschienenen Zuschauern nur fußballerisch enorm harte Kost. Ein Umstand, der besonders vereinsintern für Frustration sorgt.

So war zu sehen, dass sich die Mannschaft beim 2:1-Siegtreffer von Alexander Lipinski in der Nachspielzeit nicht – wie man es in einem solchen Fall vermuten dürfte – unbändig freuen konnte, sondern sich gegenseitig eher zurückhaltend gratulierte.

Besonders in Sachen offensiver Durchschlagskraft läuft der KFC noch seinem vorhandenen Leistungsvermögen hinterher. Von den 14 bislang erzielten Treffern fielen vier vom Elfmeterpunkt. Klammert man den 6:1 Erfolg gegen den SV Biemenhorst dann auch noch als Ausreißer nach oben aus, dürfte die Bilanz umso ernüchternder ausfallen.

"Bei uns auf der Bank war der Jubel auch nicht so groß, wie beim 1:1 vom Gegner, die alle aufgesprungen und ausgerastet sind", fügte KFC-Cheftrainer Julian Stöhr bei, auch in der Videoanalyse fielen nur wenige positive Szenen auf. "Für uns war es am Ende deshalb auch die pure Erlösung, sodass man einfach sagen muss: 'Jubeln geht gerade nicht mehr‘".

Erzwungene Rotation

Entsprechend kristallisierte sich nach ungefähr dem ersten Saisonviertel noch keine eindeutige Startelf heraus. So betonte Stöhr zum Stichwort 'Eingespieltheit' folgendes: "Wir mussten auch aufgrund von Leistungsschwankungen oftmals tauschen."

So bekamen auf einzelnen Positionen immer wieder wechselnde Gesichter ihre Chance in der Startformation. "Bei mir dürfen die Jungs auch ein schlechtes Spiel machen. Aber bei zwei Spielen, die ich nicht so gut finde, ist man auch wieder raus. Das ist nicht förderlich, das weiß ich leider selbst, dass wir uns da nicht so richtig einspielen können, aber es hat immer Gründe, weshalb wir tauschen."

Rein personell können die Krefelder inzwischen auch aus dem Vollen schöpfen. Der zuvor lange verletzte Adam Tolba kam gegen Holzheim schon für eine halbe Stunde rein und soll nun schrittweise an die Startelf herangeführt werden.

Bei Aufsteiger Frintrop ist eine stimmungsgeladene Kulisse zu erwarten. Der Aufsteiger stellt hinter dem KFC eine der am besten besuchten Heimanlagen der Liga, auf einem für den KFC zuletzt ungewohnten Kunstrasen. Deshalb streute Stöhr unter der Woche auch gezielt eine Einheit auf dem künstlichen Belag ein: "Wir haben auf dem Kunstrasen viele schnelle Spielformen trainiert. Es ist eine Umstellung, mit der sollten wir aber gut klarkommen. Wir sind eine fußballerisch gute Truppe, auch wenn wir es die letzten Spiele nicht so richtig gezeigt haben."