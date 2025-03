Bei den Crocdiles Herongen kann Gewichtsabnahme zum Problem werden. – Foto: Marcel Eichholz

„Vor den Spielen steht eine Waage bereit“ Die „Crocodiles Herongen“ treten in dieser Saison in der „Übergewichtigen Fußball-Liga“ (ÜFL) NRW an. Wer mitmachen will, muss einen BMI von mindestens 31 haben. Es geht auch darum, den Spaß an der Bewegung zu fördern. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Kleve/GE Kreisliga B2 Kleve/GE 1. Übergew. West Vernum Herongen + 8 weitere

„Bergner“ klatscht seine Hände zusammen und ruft „Jaa, schön“. Er trägt ein rotes Trikot mit seinem Spitznamen, an seinen Händen trägt er Torwarthandschuhe. Gerade haben zwei Abwehrspieler vor ihm einen Angriff gut verteidigt, der Ball ist ins Seitenaus gerollt. Wieder greifen drei Spieler an, ein, zwei Pässe, Markus schießt – Tor. Dieses Mal ist der Ball drin.

Es ist ein Donnerstagabend in Herongen. Auf dem Sportplatz des SV Blau-Weiß trainiert die Fußball-Mannschaft „Crocodiles Herongen“. Die Männer und Frauen spielen nicht im offiziellen Ligasystem des DFB, sie wird man wahrscheinlich nie alle zusammen in der Kreisliga oder der Bezirksliga sehen. Dafür treten sie in einer im vergangenen Jahr gegründeten Liga an: Der Übergewichtigen-Fußball-Liga (ÜFL) in NRW. Zu viele Kilos sind hier kein Hindernis, vielmehr sind sie eine Voraussetzung, um überhaupt mitspielen zu dürfen: Wer dabei sein will, muss einen Body-Mass-Index (BMI) von mindestens 31 haben. „Vor den Spielen steht eine Waage bereit. Sie wird aber nur genutzt, wenn die Gegner Zweifel am BMI haben“, sagt Mathias Weißköppel. Er hat die „Crocodiles Herongen“ ins Leben gerufen. Selbst gekickt hat er nie im Verein, immer nur hobbymäßig. Als Weißköppel von der Übergewichtigen-Liga erfuhr, machte er sich schlau und spielte eine Saison bei den „Wedau Grizzlys“ in Duisburg mit. Schließlich fand der Wachtendonker dann beim SV Blau-Weiß Herongen einen Platz, auf dem trainiert werden konnte und gründete seine eigene Übergewichtigen-Fußball-Mannschaft.

Weißköppel startete einen Aufruf, allen voran in den Sozialen Medien. Sofort meldeten sich über 20 Leute. „Das Ziel ist, dass die Menschen wieder rauskommen, in den Sport zurückfinden“, sagt er. Bei den „Crocodiles“ seien auch viele dabei, die zuvor lange Zeit bei Kreisligisten in der Region auf der Bank saßen und einfach mal wieder spielen wollen. Die ÜFL in NRW ist die erste Liga dieser Art in ganz Deutschland, gegründet wurde sie 2023 in Essen. Bei der ersten Saison waren sechs Teams dabei, vergangenes Jahr waren es acht, jetzt sind es schon 16. „Gegründet von leidenschaftlichen Fußballfreunden, entstand die Liga aus dem Wunsch heraus, den klassischen Fußball für alle zugänglich zu machen – unabhängig von Körpergewicht oder Fitnesslevel“, schreibt die Liga auf ihrer Website.