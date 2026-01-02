Vor den Senioren kommen die A-Junioren zum Einsatz

Bei den A-Junioren geht es um den Titel. – Foto: Theo Titz

Bevor am kommenden Samstag die Endrunde der Senioren bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft über die Bühne geht, sind am Freitag die A-Junioren dran. Aufgrund weniger Teilnehmer war eine Vorrunde nicht nötig, so geht es ab 18 Uhr in der Jahnhalle in zwei Gruppen direkt um die vier Tickets für das Halbfinale.

In der Gruppe A trifft Vorjahressieger Rheydter SV auf DJK Giesenkirchen, SpVg Odenkirchen, den SV Lürrip und Victoria Mennrath. Während der RSV und Lürrip (Sieger 2022/23), das im Vorjahr im Halbfinale dem 1. FC Mönchengladbach unterlag, fürs Erreichen des Halbfinales favorisiert sind, haben die anderen Teams eher Außenseiterchancen. In Gruppe B trifft der 1. FC auf Polizei SV, Fortuna und den SC Hardt. Der 1. FC Mönchengladbach wurde bei den vergangenen vier Ausgaben immer mindestens Zweiter und gewann die Stadtmeisterschaft 2023/24. Damit ist er Topfavorit auf den Gruppensieg, aber auch der PSV ist mit zahlreichen Fans im Rücken immer ein starker Konkurrent, der ebenfalls aufs Halbfinale schielen wird. Erst gegen 22.45 Uhr wird am Freitagabend dann das Finale ausgespielt.

Herren-Endrunde steigt am Samstag Am Samstag geht es dann ab 16 Uhr bei den Herren um den Nachfolger für den Titelverteidiger SpVg Odenkirchen. Die Odenkirchener sind ebenfalls noch im Rennen und für einen erneuten Titelgewinn durchaus favorisiert. Bei den Herren gibt es auch zunächst zwei Gruppenphasen mit je vier Teilnehmern, die besten zwei jeder Gruppe erreichen das Halbfinale.