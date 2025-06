Im ersten Derby wird der 1. FC (weiße Trikots) Heimrecht haben, im zweiten kommt es dann zum Aufeinandertreffen an der Poschinger Allee. – Foto: Mayr

„Vor den Derby wird er weniger Infos bekommen": Murnau gegen den 1. FC terminiert Zweites Derby im März

Der Spielplan der Landesliga Südost wurde veröffentlicht. Das erste Derby zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen steigt im August.

Markus Ansorge und Martin Wagner können gut miteinander. In der Bezirksliga-Saison 2023/2024 tauschten sich die beiden Fußball-Coaches des Öfteren aus. Ansorge, damals noch Trainer des VfL Denklingen, rief immer wieder bei Wagner an und fragte, worauf es bei den gegnerischen Mannschaften zu achten gilt. Denn Wagners Murnauer hatten sich stets gerade mit dem nächsten Kontrahenten des VfL duelliert. „Jetzt kann er sich revanchieren“, betont der TSV-Coach schmunzelnd. Denn der Spielplan für die kommende Saison in der Landesliga Südost ist vollendet. Und der besagt, dass Murnau immer auf das Team trifft, das zuvor gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen angetreten ist. Ansorge, der jetzt das Zepter bei den Werdenfelsern schwingt, bedauert die Konstellation des Spielplans: „Schade, ich hätte es lieber andersherum gehabt. Martin ist der erfahrene Landesliga-Trainer.“ Zugleich versichert er, dass er die einstigen Gefallen Wagners erwidern wird – mit zwei Ausnahmen. „Vor den Derbys wird er weniger Infos bekommen“, sagt Ansorge lachend. Bedeutet: Vor dem 13. August und dem 7. März wird sich Wagner eine andere Informationsquelle suchen oder mit seinen bisherigen Kenntnissen über den 1. FC auskommen müssen. Denn dann treffen jeweils die beiden Landkreis-Vertreter im direkten Duell aufeinander. Zunächst genießen die Garmisch-Partenkirchner Heimrecht, im kommenden Jahr dann, dem zweiten Spieltag nach der Winterpause, die Drachen.

Wobei das noch nicht in Stein gemeißelt ist. Der Spielplan ist ein vorläufiger, erst auf der anstehenden Sommertagung wird er final verabschiedet. Eine Änderung könnte das zweite Derby betreffen. Denn das erste findet innerhalb einer Englischen Woche auf einem Mittwoch statt. Gefällt Arne Albl, dem Chef des 1. FC: „Viele Zuschauer sind ja selbst Fußballer und müssen dann eventuell selbst spielen. Daher ist der Mittwoch gut für uns.“ Möglichst viele Besucher will natürlich auch der TSV beim zweiten Derby begrüßen, weshalb Wagner sagt: „Vielleicht verlegen wir das ja noch auf einen Freitag.“ Wobei er zugleich zu bedenken gibt: Anfang März befinden sich die unterklassigen Teams in der Regel noch in der Winterpause. Die beginnt übrigens in der Landesliga Südost am 1. Dezember. Beide Teams müssen erst auswärts ran