Vor dem Zeitplan

Diese Konstellation erweist sich bislang als ideal, um nach 32 Spieltagen von der Spitze zu grüßen und sich nach zwei Jahren Abstinenz wieder als Kreisligist zurückmelden zu dürfen. Erfolgsdruck herrscht aber keiner wie der Trainer versichert: "Wenn es dieses Jahr nichts wird, ist das kein Beinbruch für uns. Bei uns läuft alles langfristig in die richtige Richtung und wenn du ständig besser wirst, führt irgendwann kein Weg mehr an dir vorbei."

Diese Gelassenheit dürfen die Eppinger gerade deshalb verkörpern, da in den nächsten Jahren viele hoffnungsvolle Nachwuchskicker aus der Jugend nach oben drängen. Brim zählt auf: "Kommende Runde stoßen drei Stammspieler aus der Kreisliga und noch einmal so viele aus unserer eigenen Jugend hinzu." Der ganz große Zulauf bahnt sich zur Saison 2026/27 an. "Dann kommt eine ganze starke Generation mit fünf, sechs richtigen Granaten nach", prophezeit Brim. Auch deshalb war die Vertragsverlängerung für ihn als Coach folgerichtig. Sein Zwillingsbruder Yusuf bleibt der Eppinger Zweiten ebenfalls in seiner aktuellen Funktion als Sportlicher Leiter erhalten.

Bei aller Zuversicht in Richtung 2025/26 und darüber hinaus, steht aktuell ein Kracher bevor. Am Ostermontag fährt der VfB zum FC Weiler zum absoluten Topspiel (Anpfiff, 15.30 Uhr). Gewinnt er dort, ist ihm die Meisterschaft eigentlich nicht mehr zu nehmen. Sollte er verlieren, würde das Titelrennen offener denn je sein. "Gerade die Auswärtsspiele auf Rasen können uns gefährlich werden", sagt Brim mit Blick auf das Restprogramm und in Weiler steht genau so eine Partie an.