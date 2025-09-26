Vor dem Werder-II-Spiel: Kickers-Stürmer über verpasste Chancen

David Schiller ist bekannt für seine weiten Einwürfe – am vergangenen Freitag sorgten sie gleich doppelt für Gefahr. Beim 2:0-Sieg gegen Blau-Weiß Lohne war der 26-Jährige an beiden Treffern direkt beteiligt, jeweils per Einwurf. Dass es dabei nicht zu einem eigenen Tor reichte, wurmte ihn trotzdem. „Ich habe mich im Nachhinein schon geärgert, als ich die Szenen in der Videoanalyse gesehen habe“, sagt Schiller. Zwei Mal war er mit dem Kopf gefährlich, einmal verpasste er nach eigenem Ballgewinn den richtigen Moment zum Abschluss.

Die Enttäuschung über verpasste Chancen hielt sich dennoch in Grenzen. Denn Schiller war einer der auffälligsten Akteure im Emder Offensivspiel – und leistete mit seiner Spezialdisziplin einen entscheidenden Beitrag zum Heimsieg. „Die Einwürfe gehören einfach zu meinem Spiel dazu“, sagt er. „Wenn dann noch Tore oder Vorlagen dazukommen, umso besser.“

Schiller ist bereits in seiner dritten Saison für Kickers Emden aktiv. In 77 Pflichtspielen gelangen ihm bislang 28 Treffer – viele davon klassisch als Stürmer, einige per Kopf, einige nach Standards. Seine Wurfreichweite macht ihn zusätzlich zu einer festen Größe im Spiel der Ostfriesen. „Als Stürmer will ich der Mannschaft mit Toren helfen. Wenn die Einwürfe funktionieren, ist das ein schönes Extra“, sagt er.

Am Freitagabend will Schiller in der Regionalliga Nord erneut Akzente setzen. Dann gastieren die Kickers bei Werder Bremen II (Anstoß: 19 Uhr, Platz 11). Die Ausgangslage: Bremen holte aus neun Spielen elf Punkte – zwei weniger als Emden. Auffällig ist dabei die große Streuung bei den Ergebnissen: Während ein 6:2 gegen Lohne für Offensivpower spricht, setzte es gegen Meppen (0:6) und Flensburg (1:5) klare Niederlagen. „Die Bremer sind sehr spielstark, aber haben in der Defensive ihre Schwächen“, sagt Schiller.

Formkurve zeigt nach oben – auch bei Schiller

Schiller selbst hat in den vergangenen Wochen einen schwierigen Abschnitt hinter sich gelassen. Nach einem starken Start mit einem Tor am zweiten Spieltag gegen Drochtersen folgten Rückschläge: Pokal-Aus gegen D/A, wenig Einsatzzeit in der Liga, nicht im Kader gegen Phönix Lübeck. „Das war keine einfache Zeit“, sagt er. „Aber ich habe weiter an mich geglaubt.“

Beim 2:0 in Norderstedt kehrte Schiller zurück in die Startelf – und überzeugte. Gegen Lohne folgte der nächste Schritt. Nun dürfte er auch bei Werder erneut in der Anfangsformation stehen. „Wir haben uns als Team immer besser gefunden. Die beiden Siege zuletzt haben uns Sicherheit gegeben“, sagt er. „Wenn wir mit Mut und Selbstvertrauen auftreten, ist in Bremen definitiv etwas drin.“

Was dann zählt, ist weniger die Art der Torbeteiligung als das Ergebnis. Ob per Einwurf, Vorlage oder Abschluss – David Schiller hat in dieser Woche jedenfalls ein klares Ziel: „Am besten brauchen wir nach dem Spiel gar keine Videoanalyse.“