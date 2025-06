Vor dem Trainingsauftakt: Hallescher FC begrüßt zwei weitere Neue

Am Montagabend um 17 Uhr bittet der Hallesche FC zum Trainingsauftakt unter dem neuen Chefcoach Robert Schröder ins Leuna-Chemie-Stadion. Am Wochenende vor dem Startschuss zur Saisonvorbereitung hat der Regionalligist noch zwei Neuzugänge vermeldet. Beide sind für die Defensive eingeplant.

Die Regionalliga Nordost kennt der Innenverteidiger bereits. Nach sieben Jahren im Nachwuchs des VfL Wolfsburg spielte er 2023/24 seine erste Herrensaison im Dress der BSG Chemie Leipzig. Nach 28 Regionalliga-Einsätzen in der abgelaufenen Serie für die Fürther Reserve zieht es Kastull nun zurück in den Nordosten. "Wir hätten Vin schon gern vor der letzten Saison verpflichtet, nur waren wir da etwas zu spät dran", verriet HFC-Sportdirektor Daniel Meyer. "Er hat eine sehr gute fußballerische Ausbildung mitbekommen, ist uns aber vor allem durch seine Physis und aggressive Zweikampfführung aufgefallen."

Mit Physis und Zweikampfführung weiß auch Pascal Schmedemann zu überzeugen. Der 25-Jährige kommt als absolute Stammkraft vom Regionalliga-Kontrahenten Greifswalder FC und bringt bereits die Erfahrung von mehr als 100 Viertliga-Einsätzen mit. Schmedemann solle künftig "auf der halblinken Seite verteidigen. Die Positionsvakanz entsteht durch die vom Trainer angedachte Positionsverschiebung von Landgraf ins Mittelfeld", schrieb der HFC zur Vorstellung. Zum Spielerprofil:

>> Pascal Schmedemann

Ausgebildet wurde der Linksfuß lange Jahre im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg. Danach führte der Weg des gebürtigen Schweriners über den VfB Germania Halberstadt und Hannover 96 II im Sommer 2022 nach Greifswald. "Pascal hat seine Stärken vor allem in den Eins-gegen-eins-Situationen. Da wir auch künftig mit viel Raum im Rücken verteidigen müssen, soll er seine Qualitäten insbesondere in der Absicherung von Kontersituationen einbringen", so Meyer und weiter: "Zudem haben wir nach dem leider zum Start weiterhin verletzten Zaruba einen weiteren Linksfuß in der letzten Linie, was die Optionen in der Spieleröffnung erweitert."

