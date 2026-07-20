„Vor dem Tor uneffektiv“ – Dachau verliert zum Auftakt gegen Durach

Premiere verpatzt: Dino Burkic (links) und seine Teamkollegen verloren in Durach 0:2. – Foto: ro

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 sind mit einer bitteren 0:2-Auswärtsniederlage in Durach in die neue Saison gestartet.

Vor allem in Offensivspiel enttäuschten die Dachauer. Und Ballbesitz ist eben nicht alles.

Nach einer sehr guten Vorbereitung ist der Saisonstart des Fußball-Landesligisten TSV Dachau 1865 misslungen. Beim letztjährigen Tabellensechsten Durach unterlag die Mannschaft von Trainer Christian Doll am vergangenen Samstag 0:2.

„Diese Niederlage tut weh, weil es an sich ein gutes Spiel von uns war und mehr drin gewesen wäre“, sagte Doll nach dem Abpfiff. „Die Duracher waren eiskalt und haben ihre wenigen Chancen genutzt. Meine Mannschaft hat alles versucht, alles gegeben, aber leider hat die Effektivität gefehlt.“

Die Dachauer bestimmten in der ersten Halbzeit über weite Strecken das Geschehen und hatten rund 70 Prozent Ballbesitz. Doch das Tor erzielten die Gastgeber: In der 8. Spielminute trudelte der Ball nach einem Konter und einem misslungenen Kopfball quer durch den Dachauer Sechzehner. Dies nutzte Gregor Mürkl mit einem Schuss aus fünf Metern. Es war der einzige Torschuss der Duracher in Halbzeit eins.

Die besten Chancen auf einen Treffer für 1865 hatten Dino Burkic (28.) und Albin Zekiri (30.). Eine strittige Situation gab es noch in der 43. Minute, als die Dachauer einen wohl berechtigten Handelfmeter forderten. Schiedsrichter Nicolas Dolderer war anderer Meinung. „Das war ein glasklarer Handelfmeter“, so der Kommentar von 65-Abteilungsleiter Jonas Hoffmann.

In der Offensive ist der TSV 1865 nicht zwingend

Auch nach Wiederbeginn fingen sich die Dachauer ein frühes Tor. In der 52. Minute kam Nicolas Leibbrandt nach einem kapitalen Fehler von Anthony Manuba an den Ball, lief auf Keeper Marco Jakob zu und verwandelte sicher.

Ansonsten war es in der zweiten Halbzeit das gleiche Spiel wie in der ersten. Die Dachauer machten das Spiel, die Gastgeber das frühe Tor.

„Vor dem Tor waren wir einfach uneffektiv“, so Hoffmann weiter. Berkant Barin und Dino Burkic ließen gute Möglichkeiten aus. Insgesamt war das, was der TSV Dachau 1865 offensiv anzubieten hatte, zu wenig.