Vor dem Topspiel: TuS Oberpleis auf Kurs Wiederaufstieg Bezirksliga, Staffel 2: Der TuS Oberpleis führt die Liga zur Winterpause an und ist auf bestem Wege, den Abstiegsunfall nach nur einem Jahr zu korrigieren.

Der TuS Oberpleis war im Januar schon im Kreispokal gefordert. – Foto: Christoph Tiroux

Der TuS Oberpleis ist nach dem Abstieg im Vorjahr auf bestem Wege, den direkten Wiederaufstieg anzugreifen. Der langjährige Landesligist führt Staffel 2 der Bezirksliga mit 31 Zählern an - immerhin schon fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Rot-Weiß Merl. "Die Saison läuft sehr ordentlich und bis jetzt zufriedenstellend. Es war nach dem schmerzlichen Abstieg, den der ganze Verein erstmal verkraften musste", resümiert Trainer Eskandar Zamani.

Es sei vor der Saison nicht klar gewesen, "wie die Mannschaft die neue Liga annimmt", sagt Zamani. 13 Spiele und nur zwei Niederlagen später steht fest: Der TuS nimmt die siebthöchste deutsche Spielklasse gut an. Entscheidend seien, so der Cheftrainer, "die sehr gute Trainingsbeteiligung und Intensität in den Einheiten sowie die große Teamgemeinschaft und das Verständnis füreinander". Details und zwei Neue in Oberpleis Tatsächlich leistete sich der Ligaprimus im Saisonverlauf nie eine wirkliche Schwächephase und hatte die Konkurrenz schnell auf einige Zähler distanziert. Nun gehe es "um Details", wie Zamani erklärt.

Neben den spielerischen Details, hat Oberpleis auch personell noch einmal nachgelegt. Der flexible Offensivmann Ali Akbar Mortazawi kehrt nach einem halben Jahr vom abgemeldeten Bezirksliga-Team des SV Niederbachem zurück. Paul Berner kommt vom B-Ligisten Sportfreunde Aegidienberg.Paul wird im linken Defensivbereich agieren", sagt Zamani über den 24-Jährigen. Topspiel zum Rückrundenstart Seit dem 5. Januar bereiten sich der 50-Jährige und seine Mannschaft nun schon auf die Rückrunde vor, die am Sonntag gleich mit einem Kracher beginnt: Der Tabellenzweite RW Merl ist in Oberpleis zu Gast.