Vor dem Topspiel: Oyten springt an die Tabellenspitze

Der TV Oyten befindet sich in blendender Verfassung. Bei der TuSG Ritterhude gab es den sechsten Sieg in Folge, der zugleich pünktlich zum Gipfeltreffen mit dem SV Vorwärts Hülsen die Übernahme der Tabellenführung in der Bezirksliga Lüneburg III brachte.
Der TVO legte im Ritterhuder Jahnstadion einen von Anfang an dominanten Auftritt hin und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Sieg aufkommen. Es dauerte gerade einmal rund 180 Sekunden, ehe Egzon Percani einen an ihn verursachten Elfmeter zum 0:1 verwandelte. Rund 20 Minuten darauf legte Percani mit seinem bereits sieben Saisontreffer nach. Auch nach dem Seitenwechsel gaben die Gäste den Ton an, während sich die TuSG durch eine Ampelkarte zusätzlich schwächte. In der Schlussphase schraubten Jonathan Bahrs sowie der frisch eingewechselte Lucas Streich das Resultat auf 0:4 in die Höhe.
Die zwei späten Tore ließen den TV Oyten an die Spitze springen. Denn ihn trennt nur die Tordifferenz vom ebenfalls sehr gut aufgelegten SV Vorwärts Hülsen. Alle Interessierten dürfen sich somit ein hochinteressantes Topspiel am Sonntag freuen. Ritterhude muss sich hingegen mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen und trifft schon samstags auf den direkten Konkurrenten SV Ippensen/Wohnste.