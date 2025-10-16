– Foto: Lennart Blömer

Vor dem Topspiel: Oyten springt an die Tabellenspitze Souveräner Erfolg in Ritterhude Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 Ritterhude TV Oyten

Der TV Oyten befindet sich in blendender Verfassung. Bei der TuSG Ritterhude gab es den sechsten Sieg in Folge, der zugleich pünktlich zum Gipfeltreffen mit dem SV Vorwärts Hülsen die Übernahme der Tabellenführung in der Bezirksliga Lüneburg III brachte.

Der TVO legte im Ritterhuder Jahnstadion einen von Anfang an dominanten Auftritt hin und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Sieg aufkommen. Es dauerte gerade einmal rund 180 Sekunden, ehe Egzon Percani einen an ihn verursachten Elfmeter zum 0:1 verwandelte. Rund 20 Minuten darauf legte Percani mit seinem bereits sieben Saisontreffer nach. Auch nach dem Seitenwechsel gaben die Gäste den Ton an, während sich die TuSG durch eine Ampelkarte zusätzlich schwächte. In der Schlussphase schraubten Jonathan Bahrs sowie der frisch eingewechselte Lucas Streich das Resultat auf 0:4 in die Höhe.