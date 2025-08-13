Vor dem Start in die Verbandsligasaison: Kein Topfavorit auszumachen

FC Denzlingen, FC Denzlingen, FC Denzlingen − immer wieder wurde die Mannschaft von Trainer Marco Dufner im Vorfeld der vergangenen Saison genannt, wenn es um den Top-Favoriten in der Aufstiegsfrage ging. Und die Kicker aus dem Einbollenstadion lieferten und realisierten den direkten Wiederaufstieg. Den einen Top-Favoriten sucht man im Vorfeld der Verbandsligasaison 2025/26 vergeblich. Vielmehr ist die Liste der Titelanwärter lang – und nahezu die halbe Liga wird genannt, wenn es um mögliche Aufstiegskandidaten geht. In einem anderen Punkt sind sich die Trainer der Verbandsligisten aber einig: Die Teams in Südbadens Eliteliga, in der wieder die Sollstärke von 16 Teams erreicht wurde und so eine Mannschaft weniger spielt als im Vorjahr, sind leistungstechnisch sehr eng beieinander. Mit dabei sind im FC Auggen, dem VfR Hausen, den SF Elzach-Yach, dem FC Teningen und dem FC Wolfenweiler-Schallstadt fünf Teams aus dem Fußballbezirk Freiburg. Zur Einordnung und allen Infos zur kommenden Verbandsligasaison (BZ-Plus).