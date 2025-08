Vor dem Start: Gruppenliga jährlich runderneuert

Nach dem Aufstiegsjubel ist vor einer mutmaßlich kniffligen Gruppenliga-Saison, die der TSV Bleidenstadt mit einem veränderten Kader unter dem neuen Trainer Michael Drogi angehen wird. Archivfoto: Corinna Beck

REGION. Startschuss in der Gruppenliga Wiesbaden: Dabei präsentiert sich die dritthöchste Liga im Hessischen Fußball-Verband (HFV) mit sieben von 17 Mannschaften ziemlich runderneuert. Zum Verbandsliga-Absteiger SV Niedernhausen, der sich kurz nach Beginn der vergangenen Runde freiwillig zurückgezogen hatte und jetzt unter Trainer André Meudt sein Comeback mit komplett neuem Team feiert, gesellt sich mit FV Biebrich 02 U23, SKG 23 Wiesbaden, TSV Bleidenstadt, SG Nassau Diedenbergen, FC Türk Kelsterbach und SC Offheim gleich ein halbes Dutzend Aufsteiger.

Morgen, 13:00 Uhr FC Eddersheim Eddersheim II SKG 23 Wiesbaden SKG 23 Wiesbaden 13:00

Der Wiesbadener Kreisoberliga-Meister SKG 23 startet beim Hessenliga-Unterbau des FC Eddersheim (So., 13 Uhr)., starker Vierter der vergangenen Runde. „Wir sind gut vorbereitet und haben fast alle Testspiele gewonnen“, freut sich Mehmet Yildirim, Mitglied im Vorstand und Sportlicher Leiter der 23er, zusammen mit Trainer Amin Ahmed. „Die Mannschaft muss mit vielen Neuen aber erst reinkommen“, wollen die Verantwortlichen keinen Druck aufbauen, um das hehre Saisonziel „Platz eins bis fünf“ zu erreichen.

Leistungsträger Yusuf Ürel ist an Bord geblieben Chefcoach Ahmed, frisch gebackener B-Lizenzinhaber, bedankt sich ausdrücklich bei seinem spielenden Co-Trainer Durim Rashica (34). „Durim hat mich gut vertreten während meiner Ausbildung“, freut sich der 32-Jährige. Ahmed, der bei den 23ern in seine dritte Saison geht, und Yildirim sind auch sehr froh darüber, dass ihr Leistungsträger und Tore-Garant Yusuf Ürel (24) nun doch bleibt. „Ich bin von der Qualität der Mannschaft überzeugt“, ist Ahmed nicht bange vor dem Saisonstart. „Auch die Trainingsbeteiligung war sehr gut“, sieht er in der Einstellung der Jungs ein zusätzliches Plus. „Ich bin zuversichtlich, auch wenn sich die Mannschaft noch finden muss“, sagt er. Die Gruppenliga, aus der wiederum maximal fünf Teams absteigen können, sei mit den sieben neuen Mannschaften natürlich nur schwer einzuschätzen, gibt der Übungsleiter zu bedenken. Schon gar nicht die Eddersheimer „Zweite“. „Es ist kein einfaches Startprogramm“, findet Ahmed auch im Hinblick auf den zweiten Spieltag am 10. August mit dem Derby gegen die Biebricher U23.

Apropos Biebrich: Die „Blauen“ sind am ersten Spieltag im Duell zweier Aufsteiger gefordert. Das Team um die Trainer Volkan Zer und Ümit Balikci genießt am Sonntag (15 Uhr) Heimrecht gegen die SGN Diedenbergen. Beide Kontrahenten haben sich die Gruppenliga-Zugehörigkeit nach einer erfolgreichen Relegation gesichert und wollen den Schwung in die neue Runde mitnehmen. Die Vorbereitung mit vielen Talenten, die im Finale der Biebricher A-Junioren gegen Eintracht Frankfurt den Hessenpokal geholt haben, sei extrem kurz, aber ohne viele Urlauber gewesen. Zer: „Wir freuen uns sehr auf den Saisonstart, sind hoch motiviert und stellen eine starke Mannschaft.“