Vor dem Saisonendspurt: Rückzug aus der Kreisoberliga Die-Werbefabrik.de-Kreisoberliga +++ Der SV Rohnetal Wolferstedt bringt die Spielzeit nicht mehr zu Ende von Kevin Gehring · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kevin Kohl

Im Sommer 2023 ist der SV Rohnetal Wolferstedt den großen Schritt gegangen. Als Tabellenzweiter der Kreisliga gelang der erstmalige Aufstieg in die Kreisoberliga. Nun allerdings steht vorzeitig und vor der sportlichen Entscheidung fest: Dieses Kapitel geht in dieser Saison zu Ende.

Mit sofortiger Wirkung hat der SV Rohnetal Wolferstedt seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb der "Die-Werbefabrik.de"-Kreisoberliga zurückgezogen. Dies bestätigte ein Vertreter des Kreisfachverbandes Mansfeld-Südharz gegenüber FuPa Sachsen-Anhalt. Eine Anfrage beim Verein blieb bisher unbeantwortet. Erster Absteiger steht fest, kein Wechsel an der Spitze Damit stehen die - ohnehin als Vorletzter stark abstiegsbedrohten - Wolferstedter als erster Absteiger in die Kreisliga fest. Wenn das entsprechende Sportgerichtsverfahren abgeschlossen ist, werden voraussichtlich alle Partien mit Beteiligung des SV Rohnetal annulliert.

Auf den Tabellenstand hat der Rückzug des Tabellenvorletzten nur einen marginalen Einfluss. An der Spitze bliebe der SV Eintracht Kreisfeld (44 Punkte) dicht gefolgt von der SG Bräunrode/Arnstedt II (41). Neuer Rangdritter wäre dann der FSV Grün-Weiß Wimmelburg (34), der den VfR Roßla (32) vorerst überholen würde. Auch im Keller des Tableaus wären die Veränderungen nur geringfügig. Der SV Alemania Riestedt verlässt zwar den letzten Platz, ist aufgrund des schon feststehenden Abstiegs des TSV Kickers Gonnatal aus der Landesklasse trotzdem kaum noch zu retten.

Ärgerlich ist der Rückzug dagegen für die SG Thyratal, die auf Rang zwölf, ebenfalls ein potenzieller Abstiegsplatz, dadurch vier Punkte abgezogen bekommt. Der Rückstand - ausgerechnet auf den Wolferstedter Lokalrivalen - SV Allstedt beträgt dadurch nicht mehr wie zuvor drei, sondern sieben Punkte. So würde die neue Tabelle aussehen: