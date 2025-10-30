Vor dem Rückrundenstart: »Mit das schlechteste diese Saison«

Rückrundenstart in der Nordwest: Die FT Schweinfurt empfängt den FC 06 Bad Kissingen am 18. Spieltags der Landesliga Nordwest. Beide Teams trennen in der Tabelle nur zwei Punkte – Beide Teams stehen aktuell auch gesichert im Tabellenmittelfeld aber die Konkurrenz um Frammersbach und Lichtenfels schiebt sich weiter nach vorne.
Für die Freien Turner lief die Hinrunde insgesamt nach Plan. Mit 24 Zählern rangiert die Elf von Trainer Benjamin Freund im gesicherten Mittelfeld und hat sich ein kleines Polster auf die Abstiegszone erarbeitet. „Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Vor allem wissen wir ganz genau, wo wir herkommen, was die Rahmenbedingungen waren“, betont Freund, der dabei insbesondere den Ausfall seines Torjägers zu Saisonbeginn hervorhebt. Seit der Rückkehr von Dominik Popp hat Schweinfurt neue Durchschlagskraft entwickelt, was sich in einer Serie von drei Siegen in Folge widerspiegelte. „Das hat uns sehr gutgetan und ein bisschen Luft nach unten verschafft“, sagt Freund.
Allerdings musste seine Mannschaft zuletzt in Abtswind einen herben Rückschlag hinnehmen. Beim 2:5 passte in der ersten Halbzeit wenig zusammen. „Das war mit das Schlechteste, was wir diese Saison gezeigt haben – viele individuelle Fehler, kein gemeinsames Verteidigen und schwache Passqualität“, resümiert Freund ehrlich. Für das Heimspiel gegen Bad Kissingen erwartet er nun eine Reaktion: „Kissingen ist ein komplett anderes Spiel. Wir wissen, dass das ein starker Aufsteiger ist, wollen aber daheim dennoch gewinnen. Grundlage wird sein, dass wir unsere Passqualität verbessern und die Basics wieder abrufen.“
Der FC 06 Bad Kissingen reist dagegen mit Selbstvertrauen an. Nach dem 1:0-Auswärtssieg in Schwebenried sammelte die Herterich-Elf wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Torschütze Dominik Halbig entschied die Partie mit seinem Treffer kurz nach der Pause. Trainer Tim Herterich zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt: „Jeder hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, egal ob Startelf, Bank oder Staff.“ Mit 22 Punkten aus 17 Spielen blickt der Aufsteiger auf eine solide Hinrunde zurück – trotz vieler Ausfälle.
Nun wartet in Schweinfurt eine anspruchsvolle Aufgabe. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Schweinfurt spielt aggressiv, attackiert hoch – da müssen wir mutig Lösungen finden und unser Spiel durchbringen“, sagt Herterich. Ziel sei es, das Pressing der Gastgeber auszuspielen und die sich ergebenden Räume konsequent zu nutzen. Personell muss der Trainer jedoch weiter improvisieren: Louis Höchemer, Alex Brakk und der gesperrte Jan Hofmann fehlen, Luis Hüfner ist studienbedingt verhindert. Hinter mehreren Spielern steht zudem noch ein Fragezeichen.
In der Tabelle liegen beide Teams eng beieinander – Schweinfurt mit 24 Punkten auf Rang sieben, Bad Kissingen mit 22 Zählern auf Platz neun. Während die FT zuhause ihre Stärke ausspielen will, setzen die Nullsechser auf mannschaftliche Geschlossenheit und Effizienz. Ein offenes Duell ist vorprogrammiert da auch das Hinspiel mit einem 0:0 Unentschieden endete – vielleicht entscheidet am Ende auch die Tagesform der beiden Torjäger über den Ausgang der Partie.
