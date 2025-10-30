FT Schweinfurt Coach, Benjamin Freund hofft nach der deutlichen Niederlage gegen Abtswind und der Spielabsage gegen Großbardorf wieder auf ein Erfolgserlebnis seines Teams. – Foto: Hans Will

Vor dem Rückrundenstart: »Mit das schlechteste diese Saison« Schweinfurt will nach Rückschlag und Abgesagter Partie wieder punkten – Offensivreihen im Fokus Verlinkte Inhalte Landesliga Nordwest TSV Karlburg TSV Abtswind Großbardorf Haibach + 14 weitere

Rückrundenstart in der Nordwest: Die FT Schweinfurt empfängt den FC 06 Bad Kissingen am 18. Spieltags der Landesliga Nordwest. Beide Teams trennen in der Tabelle nur zwei Punkte – Beide Teams stehen aktuell auch gesichert im Tabellenmittelfeld aber die Konkurrenz um Frammersbach und Lichtenfels schiebt sich weiter nach vorne.

Für die Freien Turner lief die Hinrunde insgesamt nach Plan. Mit 24 Zählern rangiert die Elf von Trainer Benjamin Freund im gesicherten Mittelfeld und hat sich ein kleines Polster auf die Abstiegszone erarbeitet. „Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Vor allem wissen wir ganz genau, wo wir herkommen, was die Rahmenbedingungen waren“, betont Freund, der dabei insbesondere den Ausfall seines Torjägers zu Saisonbeginn hervorhebt. Seit der Rückkehr von Dominik Popp hat Schweinfurt neue Durchschlagskraft entwickelt, was sich in einer Serie von drei Siegen in Folge widerspiegelte. „Das hat uns sehr gutgetan und ein bisschen Luft nach unten verschafft“, sagt Freund.