Vor dem Pokalspiel: Kapitänsfrage beim KFC Uerdingen ist geklärt

Einzige Spieler mit Grotenburg-Erfahrung

Ebenso wenig wie einen Mannschaftsrat. „Ich bin kein Freund davon“, sagte Stöhr. Wenn Spieler ein Problem oder eine Frage hätten, sollten sie einfach zu ihm kommen. Er sei ein sehr kommunikativer Trainer und habe stets ein offenes Ohr für ein Gespräch. Und falls sich ein Spieler nicht trauen sollte, direkt das Gespräch mit dem Trainer zu suchen, könnten sie sich an die Führungsspieler, also auch an Päffgen und Lipinski, wenden.

So wahnsinnig überraschend ist die Wahl des Trainers nicht. Päffgen und Lipinski hatten sich seit dem Start in die Vorbereitung mehr oder weniger abgewechselt, mal hatte der eine die Binde, mal der andere, was auch der vielen Rotation geschuldet war. Und auch die Tatsache, dass es die beiden einzigen Spieler sind, die auch in der vergangenen Regionalligaspielzeit zumindest ein paar Mal für den KFC auf dem Feld standen und schon ein paar Spiele in der Grotenburg absolviert haben.

Junger Kader

Beide haben auch in der Vorbereitung einige gute Argumente für sich sammeln können. Päffgen glänzte mit Ballsicherheit und Spielkontrolle, ganz egal, ob er nun in der Verteidigung oder auf der Doppelsechs zum Einsatz kam. Bei der Saisoneröffnung gegen Ennepetal beispielsweise startete er dort und rückte dann nach einigen Wechseln zurück in die Viererkette. Lipinski bereitete den Fans mit seinen schnellen Dribblings und auch mit einigen Toren schon zu diesem Zeitpunkt viel Freude. Das war bei der Saisoneröffnung zu spüren, als er nach seiner Auswechslung mit Sprechchören vom Feld begleitet wurde. Dass er Verantwortung übernehmen kann und will, ist auch bei den Standards zu sehen. Beim SV Obercastrop verwandelte er in Abwesenheit von Yasin-Cemal Kaya einen Foulelfmeter sicher.

Insgesamt ist der Kader des KFC Uerdingen ein sehr junger Kader, nur zwei Feldspieler sind älter als 25 Jahre – eben Ole Päffgen (28) und Alexander Lipinski (29). Torhüter Rafael Hester ist mit seinen 31 Jahren der älteste Spieler im Kader. 14 Spieler aus dem KFC-Kader sind sogar erst maximal 23 Jahre alt. Auch aus dieser Perspektive ist die Entscheidung in der Kapitänsfrage des KFC Uerdingen absolut nachvollziehbar.