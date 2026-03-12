Vor dem Pokal-K.o.: Harpens Trainer Björn Lübbehusen spricht Klartext

Björn Lübbehusen hat mit uns vor dem Pokalspiel geredet und seine Sicht über die Chancen seines Teams, die Ausfälle und den Traum vom Endspieltag dargestellt. – Foto: Joachim Josephs

Unter der Woche statt am gewohnten Sonntag: Für den TuS Harpen steht im Kreispokal das Flutlichtspiel beim SV Langendreer 04 an. Es geht um den Einzug in die nächste Runde – und damit auch um die Chance, dem großen Ziel Endspieltag ein Stück näherzukommen. Trainer Björn Lübbehusen spricht vor der Partie über die Vorbereitung, mögliche taktische Szenarien und die Bedeutung des Wettbewerbs für den Verein.

Der SV Langendreer 04 spielt zu Hause – worauf müssen Ihre Jungs heute besonders achten, um nicht in eine „Falle“ zu tappen? „Ich vermute das Langendreer ein bisschen tiefer steht und über Konter kommen wird. Heißt also wir brauchen eine gute Restverteidigung und dürfen uns bei Kontern nicht überraschen lassen. Das ist jetzt aber auch nur eine Annahme bzw. Vermutung. Wir werden während des Spiels sehen, wie Langendreer agieren wird.“

Sehr geehrter Herr Lübbehusen, wie sehr verändert die Flutlicht-Atmosphäre unter der Woche die Vorbereitung im Vergleich zu einem normalen Sonntagsspiel in der Liga? „Vom Training her hat sich eigentlich gar nichts verändert, dadurch, dass wir jetzt unter der Woche spielen. Was sich in der Vorbereitung bisschen geändert hat, ist dass wir uns später treffen als sonst, also erst eine Stunde vor Anstoß, sonst sind das meistens 90 Minuten oder sogar noch früher, aber ansonsten ändert sich eigentlich - wie gesagt - nichts.“

Gibt es für das heutige K.o.-Spiel kurzfristige Ausfälle oder können Sie aus dem Vollen schöpfen?

„Ausfallen werden Alan Lakota, Daniel Hoffmann, Marco Bakenecker und Jasim Boutayeb. Das sind natürlich drei bis vier Stammspieler, aber wir haben einen großen und guten Kader, um das zu kompensieren.“

Ein Sieg heute würde den Einzug ins Halbfinale bedeuten. Wie wichtig ist der Kreispokal für den Verein in dieser Saison?

„Für uns wäre das erreichen des Halbfinales natürlich schon eine sehr sehr coole Sache. Von daher ist uns der Pokal in diesem Jahr schon wichtig, weil es ja auch eine Stahlkraft ist für den Verein, wenn die Mannschaft beim Endspieltag mit dabei ist. Um beim Endspieltag dabei zu sein, würde ein Sieg heute ja schon reichen. Ich glaub unsere Frauen haben das auch geschafft und von daher wäre das was richtig cooles für unseren Verein.“

Halten Sie den Pokal-Sieg für realistisch – und wäre das für Sie persönlich der perfekte Abschluss?

„Klar ist es für uns möglich den Pokal zu gewinnen. Auf der anderen Seite sind natürlich mit Wiemelhausen und vorallem Wattenscheid 09 zwei höherklassige Mannschaften dabei, was es dann natürlich nochmal extrem schwierig machen wird. Aber klar wollen wir gewinnen. Das auf jeden Fall. Für mich persönlich wäre das nochmal ein sehr geiler Abschluss, wenn man da Mitte, Ende Mai den Pokal in die Höhe recken würde (lacht). Dafür müssten wir erstmal drei Spiele gewinnen und damit wollen wir heute anfangen, denn das Spiel ist noch nicht gewonnen.“

Für den TuS Harpen ist also klar: Der Pokal besitzt in dieser Saison einen besonderen Reiz. Mit einem Sieg gegen den SV Langendreer 04 könnte der Verein einen wichtigen Schritt Richtung Finale machen – und damit sogar den Traum vom großen Coup am Leben halten.