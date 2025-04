Vor dem Pokal-Halbfinale: Vier Teams, vier Geschichten, ein Traum

Wer zieht ins Endspiel um den südbadischen Pokal ein? Am Mittwoch ermitteln die Fußballer des SV Oberachern und des Bahlinger SC einen Finalteilnehmer. Am Donnerstag trifft der FC Wolfenweiler-Schallstadt auf den FC Auggen.

Es liegt bereits fast zehn Jahre zurück, dass der Bahlinger SC im Mai 2015 den südbadischen Pokal in die Höhe stemmen durfte. Der 3:0-Finalsieg gegen den Freiburger FC vor mehr als 3500 Zuschauern in Emmendingen war nicht nur der letzte Cupsieg der Kaiserstühler, der gesamte Fußballbezirk Freiburg muss sich seither gedulden. Letzter Finalteilnehmer war der FFC im Jahr 2021. Dort hatten die Rotjacken gegen den FC 08 Villingen (1:5) deutlich das Nachsehen.

Auch für den dreimaligen Pokalsieger Bahlinger SC ist der Halbfinaleinzug etwas besonders: Die vergangenen Jahre in diesem Wettbewerb waren schließlich nicht von großem Erfolg gekrönt. Die Mannschaft von Dennis Bührer gastiert am Mittwochabend (17.45 Uhr) beim SV Oberachern. Der Oberligist will mit den Bahlingern gleichziehen und seinen dritten Cupgewinn landen. Die beiden Triumphe liegen nicht lange zurück. 2022 und 2023 setzte sich der SV Oberachern jeweils im Finale durch. Jeder der vier Halbfinalisten lebt den Traum des Pokalsieges, am Ende kann aber naturgemäß nur ein Team gewinnen und sich die Teilnahme am DFB-Pokal sichern. Zur großen Pokal-Vorschau im BZ-Plus-Artikel.