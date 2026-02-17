Vor dem Ostalb-Derby: Oberligist verkündet Abgang

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 1. FC Normannia Gmünd geht mit einer personellen Zäsur in die entscheidende Phase der Oberliga Baden-Württemberg: Kelecti Nkem verlässt den Verein in der Winterpause, ein Ziel ist nicht bekannt. Sportlich endet die Pause am Wochenende mit dem Ostalb-Derby gegen den TSV Essingen – und mit einem Blick auf die Tabelle, der keine Romantik zulässt. Gmünd steht auf Rang 14 und braucht Punkte, um Luft zu gewinnen.

Für Normannia Gmünd ist es ein Winter ohne Zugänge – und mit einem Abgang, der die Personaldecke nicht dicker macht. Kelecti Nkem, 25 Jahre alt und im Mittelfeld beheimatet, verlässt den Klub in der Pause. Damit verliert Gmünd einen Spieler, der in verschiedenen Spielzeiten für den Verein auflief und dessen Laufbahn in Württemberg bereits mehrere Stationen umfasst.

Die Zahlen aus den vergangenen Jahren zeichnen ein Bild von einem Spieler, der sich immer wieder heranarbeitete: In der aktuellen Oberliga-Saison 2025/26 kam Nkem für Normannia auf sieben Einsätze, ohne Tor oder Assist. Zuvor trug er in der Oberliga-Spielzeit 2023/24 in 25 Partien einmal als Torschütze ein, während er in der Verbandsliga 2022/23 für Gmünd in 29 Spielen fünf Treffer und zwei Vorlagen beisteuerte. Dazwischen liegt seine Saison 2024/25 beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen in der Oberliga: 17 Spiele, drei Tore, ein Assist. Aus Neckarrems sind ebenfalls Verbandsliga-Jahre verzeichnet – darunter 19 Spiele mit fünf Toren und einer Vorlage (2021/22) sowie eine kurze, aber auffällige Phase 2020/21 mit vier Toren in sechs Einsätzen. Aus der U19-Bundesliga (Stuttgarter Kickers) stehen 20 Spiele und drei Tore. Insgesamt weist die Bilanz 126 Spiele, 21 Tore und vier Assists aus.