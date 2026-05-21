Vor dem letzten Spieltag: noch sieben Teams können aufsteigen Derbys in Schifflingen und Ettelbrück, Fernduell um den Klassenerhalt und nur in Steinsel geht es um nichts mehr von Paul Krier · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Wie Ettelbrück seine Abfuhr vom vergangenen Wochenende wohl verarbeitet hat? – Foto: Andy Gallo

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Alle Spiele finden am Samstag, den 23.Mai um 16 Uhr statt. Aufstiegsrennen Zwar steht Schifflingen schon als Absteiger fest und seine Gäste von Fola werden bei diesem Derby klar favorisiert sein. Dennoch brauch die „Doyenne“ nach dem Bettemburger Kantersieg vom letzten Wochenende ebenfalls einen solchen und gütiger Mithilfe von Wiltz, Bettemburg und Wormeldingen, um überhaupt noch auf den 4.Platz kommen zu können. Es gibt denkbar bessere Ausgangslagen.

Ein echtes Endspiel um einen möglichen Platz in der BGL Ligue bestreiten Walferdingen (5., 49) und Bettemburg (4., 51). Dabei wäre für die zwei Kontrahenten theoretisch nach Punkten sogar noch der direkte Aufstieg drin, einem solchen Vorhaben macht den Gastgebern aber ihre Tordifferenz wohl einen Strich durch die Rechnung. Aber für beide ist genauso gut ein Platz jenseits der Aufstiegszone möglich! Nach der Abfuhr in Bettemburg darf man gespannt sein, ob und wie Ettelbrück sich im Derby gegen Feulen zurückkaufen kann. Immerhin steht der Leader als einziger Verein der Liga schon sicher in Relegation um den Aufstieg, doch gegen den Nachbarn sollte die Möglichkeit bestehen, den direkten Aufstieg klarzumachen. Während der FC Koeppchen sich bereits auf das Barrage-Spiel gegen den Abstieg vorbereitet, mischen seine Gäste aus Rümelingen noch im Aufstiegsrennen mit. Der Tabellendritte ist eine jener Mannschaften, die von direktem Aufstieg über die Relegation bis zu völlig leeren Händen jedes Schicksal am letzten Spieltag ereilen kann. Der Trend spricht immerhin eine deutliche Sprache zugunsten von Rümelingen. Einen weiteren Krimi um den direkten Aufstieg bzw. einen Platz im Barrage-Spiel bestreiten Luxembourg City (6., 48) und Wiltz (2., 52). Aus den letzten vier Spielen holten beide jeweils 8 Punkte. Für Spannung sollte also auf Cents gesorgt sein.