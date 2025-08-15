Vor dem Kracher gegen Lohne: Steffen Wolf im FuPa-Interview

FuPa: Zwei Siege aus den ersten beiden Spielen, wie zufrieden bist du mit dem Saisonstart?

Zwei Spiele, zwei Siege und das als Neuling auf der Trainerbank: Steffen Wolf hat bei Borussia 08 Neuenhaus einen Einstand hingelegt, der in der Grafschaft so manchem die Augenbrauen hochgehen ließ. Seit diesem Sommer trägt der 33-Jährige den Taktstock an der Vechte, und nach nur 180 Pflichtspielminuten hat er schon einen Derbysieg im Gepäck, einen Arbeitssieg gegen Langen und eine Mannschaft, die zwar noch nicht perfekt, aber schon ziemlich unbequem zu bespielen ist. Vor dem Auswärtstrip zum Titelfavoriten SV Union Lohne haben wir mit Wolf über gelungene Starts, wackelige zweite Halbzeiten und Handballer auf Mallorca gesprochen.

FuPa: Derbysieg und ein knappes 1:0 zu Hause, was hat in diesen Spielen besonders gut funktioniert, und wo siehst du noch Luft nach oben?

Steffen: Mit dem Start der Saison bin ich bisher zufrieden. Dass wir nach zwei Spielen bereits 6 Punkte haben, hätten sicherlich nicht allzu viele erwartet. Mir ist dabei aber wichtiger, wie wir fußballerisch auftreten, unsere Art Fußball zu spielen umsetzen und den jeweiligen Spielplan durchziehen. Da hat bisher noch nicht alles so geklappt, wie ich mir das vorstelle.

Steffen: Wir haben gegen Veldhausen die erste Halbzeit so gespielt, wie wir das auch für das Spiel und die Saison geplant hatten. In der zweiten Halbzeit sind wir dann immer wieder in Drucksituationen gekommen, in denen zu viele Fehler passiert sind. Da müssen wir noch Wege finden, für Entlastungen zu sorgen und uns auf unsere Qualitäten zu verlassen. Ähnlich war es dann auch gegen Langen, wo der Sieg nicht unbedingt verdient war. Hier haben wir aber in Unterzahl viele Drucksituationen defensiv gut gelöst.

FuPa: Am Sonntag geht es zu einem der Titelfavoriten, dem SV Union Lohne. Was macht den Gegner aus deiner Sicht so stark?

Steffen: Wir freuen uns unglaublich auf das Spiel gegen Lohne. Wir treffen auf eine Mannschaft mit viel Erfahrung und individueller Klasse. Sie sind sowohl defensiv als auch offensiv sehr stark und haben einen sehr guten Trainer, der die Jungs entsprechend einstellt.

FuPa: Wie wollt ihr in Lohne auftreten, eher defensiv kompakt oder mutig nach vorne?

Steffen: Auch wenn Lohne als Favorit ins Spiel geht, wollen wir zu einem tollen Fußballspiel beitragen. Ich denke, dass es in dem Spiel immer wieder Phasen gibt, in denen wir auf defensive Kompaktheit setzen müssen. Auf der anderen Seite wollen wir auch zeigen, dass man in Neuenhaus Fußball spielen kann und die ein oder anderen Chance herausspielen.

FuPa: Gibt es personelle Veränderungen oder Ausfälle, die du für Sonntag berücksichtigen musst?

Steffen: Leider fehlen uns seit dem ersten Spieltag Steffen Lankhorst, Malte Wüppen und Shafi Askar Zada. Zuletzt fehlte auch Mathis Borrink erkrankt. Robin Mers ist mit seinen Handballern auf Mallorca. Das darf aber keine Ausrede sein. Die Jungs, die zuletzt weniger Spielzeit bekommen haben, brennen auf ihren Einsatz.

FuPa: Wie wichtig wäre es für dich und das Team, auch aus Lohne etwas Zählbares mitzunehmen?

Steffen: Ich bleibe dabei, dass für mich die fußballerische Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund steht. Aber natürlich wäre es eine tolle Geschichte, wenn man in Lohne etwas mitnehmen kann. Die Jungs hätten es sich durch ihren Einsatz der vergangenen Wochen definitiv verdient.

FuPa: Wie sieht bei dir als Trainer eigentlich ein typischer Sonntagvormittag vor einem Auswärtsspiel wie in Lohne aus?

Steffen: So ein Vormittag ist eigentlich recht unspektakulär. Bis es zum Fußball geht, steht die Familie im Vordergrund. Da ich ab mittags unterwegs bin, wird die Zeit mit den Kindern genutzt. Die Spielvorbereitungen sind da meist schon abgeschlossen. Manchmal findet noch ein kurzer Austausch mit René Lange oder Michael Koos statt.

FuPa: Danke, Steffen - wir sehen uns auf dem Platz, möge es ein gutes und faires Spiel werden.

Steffen: Vielen Dank für dein Interesse an unserem Spiel Sonntag.