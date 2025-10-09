Vor dem Kellerduell: »Das waren schon immer heiße Fights«

Nach dem deutlichen 5:0-Dämpfer in Bad Kissingen steht der TuS Frammersbach am Freitagabend unter Druck. Gegen den 1. FC Fuchsstadt, der zuletzt mit einem wichtigen 3:1-Erfolg über Schlusslicht ASV Rimpar Selbstvertrauen tankte, geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Für den TuS Frammersbach läuft die Saison bisher alles andere als nach Plan. Nach 14 Spielen stehen erst zwölf Punkte zu Buche – zu wenig für die Ansprüche des letztjährigen Aufstiegsanwärters. Zuletzt kassierte die Mannschaft von Trainer Patrick Amrhein eine 0:5 Niederlage beim Aufsteiger in Bad Kissingen. Früh gerieten die Spessarter durch einen Doppelpack von Dominik Halbig auf die Verliererstraße, und mussten in Halbzeit zwei drei weitere Gegentreffer einstecken. Gegen Fuchsstadt will Frammersbach nun auf eigenem Platz Wiedergutmachung betreiben – auch, um nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Fuchsstadt mit Rückenwind

Deutlich positiver blickt der 1. FC Fuchsstadt auf den 15. Spieltag. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Rimpar haben die Grabfelder wieder Anschluss ans Mittelfeld gefunden. Mit nun 14 Punkten liegt die Mannschaft von Trainer Tobias Bold knapp vor dem TuS – ein Erfolg in Frammersbach könnte den Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößern.

Bold zeigte sich nach dem wichtigen Sieg erleichtert: „Wir befinden uns aktuelle auf einem guten Weg, vor allem weil wir die vielen Urlauber aus den vergangenen Monaten nun zurückbekommen - und uns nun auch besser eingespielt haben. Unter anderem die elf Neuzugänge mussten wir erstmal in die Mannschaft integrieren und noch dazu hatten wir mit Dominik Halbig und Jannik Brackmann zwei schmerzhafte Abgänge die wir erstmal kompensieren mussten.“

Die Entwicklung der Mannschaft stimme ihn jedoch optimistisch. „Wir sehen das Ganze immer positiv. Wir schauen, wie sich die Spieler entwickeln, und da sind wir auf einem guten Weg“, so Bold. Auch die Integration der eigenen u19 macht Mut: „Wir agieren immer mit ein, zwei Spielern aus unserer Jugend und die Jungs machen ihre Sache extrem gut.“

Fokus auf Frammersbach

Das Ziel für Freitag ist klar: Fuchsstadt will die drei Punkte entführen. „Wir fahren definitiv nach Frammersbach, um die drei Punkte zu entführen“, kündigt Bold selbstbewusst an. Die Duelle beider Teams seien immer umkämpft gewesen: „Frammersbach ist für uns teilweise wie ein Derby. Das waren schon immer heiße Fights und dementsprechend freut sich jeder Einzelne auf das Freitagsspiel.“

Besonderes Augenmerk gilt der Spielstätte: „Frammersbach wird uns vielleicht fußballerisch etwas überlegen sein, weil sie auf ihrem Kunstrasenplatz spielen. Das macht uns aber nichts aus, denn wir sind auf jeden Fall vorbereitet.“

