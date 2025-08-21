Vor dem Heimspiel des Offenburger FV sprüht Feger vor Tatendrang

Zwei Spieler tragen beim neuformierten OFV derzeit eine große Verantwortung: Kapitän Maximilian Leist und sein Stellvertreter Keven Feger. Beide hatten mitten in der vergangenen Saison, die den Abstieg des Traditionsclubs aus der Verbandsliga mit sich brachte, den OFV-Verantwortlichen versprochen, dem Verein weiterhin die Treue zu halten und sind zu ihrem Wort gestanden. Deshalb baut der Offenburger Trainer Michael Kovács darauf, dass Leist und Feger in den nächsten Wochen und Monaten als Anführer die Mannschaft durch gute und schwierige Phasen führen werden. Die nächste Gelegenheit dazu ergibt sich am kommenden Samstag, 15 Uhr, wenn der Offenburger FV im eigenen Karl-Heitz-Stadion den Kehler FV empfängt. "Das ist aufgrund der Historie das Ortenau-Derby schlechthin", sagt Kovács.

