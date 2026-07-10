Vor dem Finale gegen Spanien: Mick Schmetgens im Interview

– Foto: Werder Bremen

Es ist der 15. März. Der 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die zweite Halbzeit zwischen Werder und Mainz läuft seit einigen Minuten. Da verletzt sich der Bremer Julian Malatini. Es kommt zu einem Wechsel. Eine Alltagsszene in einem Spiel. Aber ein ganz besonderer Moment für einen jungen Werder-Profi - Mick Schmetgens, 18 Jahre, aus Ahrenswohlde. Der junge Defensivspieler wird in der 54. Minute eingewechselt. Es ist sein Bundesliga-Debüt.

Was für ein Fußballjahr für Mick Schmetgens! Der ehemalige A/O/Heeslingen-Nachwuchsspieler wurde im Sommer vergangenen Jahres DFB-Pokalsieger mit Werders U19, unterschrieb im Winter seinen ersten Profivertrag und feierte im März sein Debüt in der Fußball-Bundesliga. Die ZZ sprach mit dem 18-jährigen Ahrenswohlder.



Auf dem Tag genau zwei Monate später, an einem Freitagmorgen, erzählt Schmetgens im Rahmen dieses Interviews von diesem Moment. Ob er nervös oder aufgeregt gewesen sei, wird er gefragt. Schmetgens verneint. "Ich hatte ja vor meiner Einwechslung gar nicht so viel Zeit nachzudenken. Es musste nach der Verletzung sehr schnell gehen. Da hatte ich gar keine Zeit, groß nervös zu werden."



Es ist ein Debüt, dass sich schon seit längerem angedeutet hatte. Schon in der vergangenen Saison stand Schmetgens erstmals im Werder-Kader - in der berühmten Allianz Arena, gegen die Bayern aus München und auch in dieser Spielzeit gehörte er wiederholt zum Werder-Aufgebot. Viele Freunde und Bekannte aus dem Umfeld der Familie verfolgten an den Wochenenden - selbst wenn sie HSV-Fans sind - nebenbei die Spiele von Werder, und nach dem Debüt gegen Mainz erhält nicht nur er, sondern auch seine Eltern und seine Schwester, die in der USA ein Highschool-Jahr verbringt, zahlreiche Text- und Sprachnachrichten. Einige schon während des Spiels. "Wir haben uns sehr über diese vielen Nachrichten von Freunden und Bekannten gefreut", so Schmetgens.



Und er hat damit das geschafft, von dem so viele Kinder, Jugendliche und auch noch Erwachsene träumen - in der Bundesliga zu spielen. Aber wie ist das so? Wie ist es in einem Stadion vor mehr als 40.000 Zuschauern zu spielen? Schmetgens Antwort: "Das war etwas Neues. Es ist etwas ganz anderes, als vor einigen hundert Zuschauern zu spielen. Man kriegt die ganze Atmosphäre im Stadion natürlich mit. Das Adrenalien ist viel höher. Ich denke, man braucht einige Spiele, um sich daran zu gewöhnen."



Es war ohnehin ein ganz besonderes Fußballjahr für den Junioren-Nationalspieler. Ende Mai vergangenen Jahres hatte er mit Werders U19 den DfB-Pokal gewonnen, im Winter unterzeichnete er seinen ersten Profivertrag und im März hatte er seine ersten beiden Bundesliga-Einsätze. "Der Pokalsieg und das Bundesliga-Debüt waren natürlich die Highlights", so Schmetgens, der auch auf die Bundesligaspiele verweist, die er von der Werder-Ersatzbank aus erlebte, so stand er zum Beispiel in den Spielen gegen Stuttgart, Köln und Leverkusen im Kader. "Das waren auch alles besondere Erfahrungen. Auf der Bank zu sitzen, die Stimmung zu erleben - bei Heimspielen im Weserstadion, aber auch in anderen Stadien", so Schmetgens, der die Stimmung im Weserstadion hervorhebt: "Die Stimmung war bei jedem Heimspiel sehr, sehr stark und auch in Stuttgart fand ich die Atmosphäre toll."



Es war für Werder bekanntermaßen keine einfache Saison. Bremen kämpfte lange Zeit gegen den Abstieg. Wie war das für einen so jungen Spieler wie ihn? Wie groß war der Druck? Schmetgens Antwort: "Druck gehört als Profi dazu und ich denke als junger Spieler hatte ich nicht den höchsten Druck wie vielleicht andere Spieler", so der 18-Jährige.



Wohl auch weil das Thema Fußball und Werder in seinem Umfeld zwar eine bedeutende Rolle spielt, aber längst nicht alles ist. Sein Leben läuft in den gewohnten Bahnen weiter. "Persönlich hat sich bei mir nichts groß geändert", erzählt Schmetgens, der gerade "zu Hause" die notwendige Ruhe findet. "In meinem Heimatdorf Ahrenswohlde rede ich zum Beispiel nicht so viel über Fußball. Da kann ich in der Familie oder unter meinen Freunden abschalten und mich mit anderen Themen beschäftigen."



Im Sommer steht für den Jung-Profi noch ein besonderes Ereignis bevor - die U19 EM in Wales. Deutschland trifft ab Anfang Juli in der Vorrunde auf Spanien, Gastgeber Wales und Dänemark. Schmetgens, der als Stammspieler in der Qualifikationsrunde gesetzt war, formuliert klare Ziele: "Den Titel zu gewinnen, muss als deutsche Auswahl unser Ziel sein", so Schmetgens. Und sein persönliches Ziel? "Ich habe in der Quali alle Spiele gemacht und das möchte ich auch bei der EM. Ich möchte da meine Leistung zeigen." Bisher gelang ihm das, was auch die Kritiken zeigen, ganz hervorragend, und am Samstag steht nun das große Endspiel gegen Spanien an.