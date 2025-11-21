Vor dem Duell mit dem Primus: Halberstadt fehlt ein Leistungsträger

Der SC Freital spielt in der laufenden Saison der NOFV-Oberliga Süd bisher in einer Klasse für sich. Mit 31 von 36 möglichen Punkten thronen die Sachsen vor dem RSV Eintracht (26) und dem VfB Germania Halberstadt (24) an der Spitze. Genau jene Halberstädter versuchen am Sonnabend (exklusiv im Livestream auf volksstimm.de und mz.de), den Primus zu stoppen. Allerdings müssen die Germanen dabei auf einen Leistungsträger verzichten.

Seit seiner Rückkehr nach Halberstadt im Sommer hatte Marcel Kohn alle Pflichtspiele von Beginn an und über die volle Distanz bestritten. Nun allerdings wird der so wichtige Routinier fehlen. Kohn stehe für "die restliche Hinrunde nicht mehr zur Verfügung", berichtete VfB-Coach Manuel Rost im Vereinsformat "GermanenEcho-TV". Der 30-Jährige unterziehe sich einem seit längerer Zeit geplanten, operativen Eingriff. "Für uns ist wichtig, damit bestmöglich umzugehen", forderte Rost.

Ausgerechnet gegen die beste Offensive der Oberliga Süd (29 Tore) müssen die Halberstädter hinten umbauen. Kohn werde "mit seiner Art und Weise" ebenso fehlen wie "mit seiner Zweikampfpräsenz", unterstrich Rost: "Wir werden es nicht eins zu eins ersetzen können - dafür hat er eine zu hohe und außerordentliche Qualität in diesem Bereich." Dennoch zeigte sich der 37-Jährige optimistisch, dass der Ausfall im Kollektiv aufgefangen werden kann: "Für die jetzige Zeit sind wir gut vorbereitet."

Germania braucht Top-Leistung, -Fokus und -Überzeugung

An der eigenen Zielstellung ändere der Ausfall des Abwehrchefs nichts. "Wir fahren natürlich mit dem Anspruch nach Freital, das Spiel gewinnen zu können", betonte Rost. Gleichzeitig wisse man "um die Schwierigkeit dieser Aufgabe" und insbesondere um die Schwierigkeit, "die Umschaltmomente von Freital zu kontrollieren", so Rost. "Wir erfreuen uns maximal an dieser Aufgabe und dieser Herausforderung", ergänzte der Germania-Coach.

In Freital - beim besten Heimteam der Liga - muss viel gelingen, um die Punkte nach Halberstadt mitzunehmen. "Wir brauchen dafür eine Top-Leistung, einen Top-Fokus und eine Top-Überzeugung", sagte Rost. Es wäre zugleich "das Beste", was die Germanen für ihren ausfallenden Teamkollegen Marcel Kohn tun könnten. "Er kann dann hoffentlich, wenn alles gut verläuft, im Januar wieder voll mit einsteigen", berichtete Rost. Bis dahin wollen die Halberstädter bestenfalls noch zwölf Punkte aus vier Partien holen.

Fans und Interessierte können das Oberliga-Spitzenspiel am Sonnabend um 13:30 im exklusiven Livestream auf volksstimme.de und mz.de verfolgen. Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung bereits inklusive. Sonstige Schaulustige können die Partie mit dem vierwöchigen Probe-Abo zum Sparpreis von einmalig fünf Euro sehen.

