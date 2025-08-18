Nicht zum Tor durchdringen konnte Maximilian Wiedmann (rot) für den SV Miesbach nach einer Auswärts-Siegesserie der Miesbacher. – Foto: Archiv Max Kalup

Vor dem Derby: SV Miesbach will Niederlage schnell abhaken Bezirksliga Ost TSV Ampfing Miesbach

Die Auswärtsserie ist gebrochen: Der SV Miesbach unterliegt in Ampfing mit 0:1. Vor dem Derby gegen den TuS Holzkirchen wollen die Kreisstädter die Niederlage schnell abhaken und nach vorne schauen.

Miesbach – Die Generalprobe vor dem Heim-Derby in der Bezirksliga Ost gegen den TuS Holzkirchen am Mittwoch ist dem SV Miesbach nicht gelungen. Am Freitagabend mussten sich die Kreisstädter beim TSV Ampfing mit 0:1 geschlagen geben. „Am Ende geht das Ergebnis aufgrund der ersten Halbzeit so in Ordnung. Ampfing hatte auch ein leichtes Chancenplus“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Die Niederlage ist bitter, aber das müssen wir jetzt schnell abhaken und den Blick nach vorne richten auf das Derby am Mittwoch.“ Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr TSV Ampfing TSV Ampfing SV Miesbach Miesbach 1 0 Abpfiff

Die Miesbacher blieben vor allem im ersten Durchgang unter ihren Möglichkeiten. „Wir haben zu wenig Zweikämpfe geführt und nur reagiert, statt zu agieren. Bei Ampfing hat das viel flüssiger ausgesehen“, berichtet Grünwald. Das Gegentor kassierte der SV bereits nach elf Minuten, als ein abgefälschter Fernschuss zum 1:0 in den Maschen einschlug. Nach einer halben Stunde sorgte dann Schiedsrichter Alexander Petzke für Diskussionen auf und neben dem Feld. Josef Sontheim wurde im Strafraum elfmeterwürdig gefällt. Doch statt Strafstoß zückte Petzke Gelb wegen Schwalbe. „Dass er einen Elfmeter nicht pfeift, wäre in Ordnung gewesen, aber eine Schwalbe war es sicher nicht“, sagt der Trainer der Miesbacher.