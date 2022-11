Vor dem Derby: Saridogan und Lang haben Spaß 02-Coach lobt Teamspirit, Eltvilles Trainer verspürt nach 4:1-Erfolg viel Schubkraft fürs Verbandsliga-Derby

Region. Seit Thorsten Lang beim Fußball-Verbandsligisten Spvgg. Eltville wieder den Trainerpart übernommen hat, zeigt der Daumen nach oben. Drei Niederlagen (zwei davon gegen die Topteams VfB Marburg und FC Ederbergland), ein Remis und zwei Siege stehen zu Buche. Zuletzt das überzeugende 4:1 über den Dritten SC Waldgirmes II. Die Eltviller, so viel deutet sich immer mehr an, sind vor dem Derby-Auftritt bei Biebrich 02 (So., 15 Uhr) keineswegs einfach als designierter Gruppenligist abzustempeln. Die Biebricher gehen mit dem Schwung einer tollen Zwischenbilanz ins lokale Kräftemessen: Von den letzten zwölf Spielen haben sie lediglich das Derby in Walluf abgegeben, wo sie an einem rabenschwarzen Tag 0:6 verloren.