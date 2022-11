Vor dem Derby gegen Union: Hertha BSC auf Wolke 7 Blau-Weißer Nachwuchs steht an der Tabellenspitze, im Viertelfinale des DFB-Pokalrn

Die U19 von Hertha BSC arbeitet erneut an einer äußerst erfolgreichen Saison. Sowohl in der Liga, im Nike-Youth-Cup, als auch im DFB-Pokal ist die Mannschaft noch erfolgsversprechend vertreten.

Er kann mit dem bisherigen Verlauf der Spielzeit auch zufrieden sein. Bis auf der Ausrutscher gegen den Berliner AK, wo die Blau-Weißen beim Last-Minute-Ausgleich dreimal eine Führung verspielt hatten, hält sich die Mannschaft schadlos. Mit 22 Punkten steht man an der Tabellenspitze der Junioren-Bundesliga, dazu der angesprochene Erfolg im DFB-Pokal. Auch im Nike-Youth-Cup gilt die Mannschaft als favorisiert, schlug zuletzt Schwarz-Weiß Spandau deutlich mit 16:0.

Es war ein hartes Stück Arbeit für die U19 von Hertha BSC. Gegen den Ligakonkurrenten Hannover 96 musste sich das Team strecken, um ins Viertelfinale des DFB-Pokal zu ziehen. Am Ende spricht der souveräne 4:1 Sieg aber für die Mannschaft von Trainer Oliver Reiß. Matchwinner war Pepe Pereira Mendes, der gleich zwei Treffer erzielte.

In der Liga konnte man Konkurrent SG Dynamo Dresden zuletzt distanzieren. Am Wochenende steht das wohl prestigeträchtigste Duell der Saison bevor. Am Sonntag ist der 1.FC Union zu Gast. Anpfiff ist um 13:30.