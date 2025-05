Vor dem Derby: Bester Schott-Schütze verlässt den Verein

Zu einer Ibiza-Reise ließen sich die Schott-Spieler trotzdem nicht hinreißen. Was auch immer an Erinnerungswürdigem auf der Meisterparty passiert sein mag – am Montag und Dienstag fand TSV-Trainer Samuel Horozovic seine Mannen vollzählig und leistungswillig auf dem Feld wieder. „Es war Training mit viel Spaß, aber auch ziemlich fokussiert“, erzählt der Meister-Macher, „das gibt mir ein gutes Gefühl für die letzten zweieinhalb Wochen.“

Morgen, 16:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz SV Gonsenheim Gonsenheim 16:00 PUSH