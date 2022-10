In Dreifach-Deckung: Kastl-Stürmer Jonas Berreiter setzt sich gegen die Geislinger (v. l.) Maxi Hintermaier, Maxi Maier und Niko Simak durch. – Foto: Christian Riedel

Vor Auswärtsspiel in Waldperlach - FCL strebt die 20-Punkte-Marke in Bezirksliga an „Ein eminent wichtiges Spiel“

Der FC Langengeisling muss in Waldperlach ran. Geislings Spielertrainer Hintermaier will gegen den SV die 20-Punkte-Marke in dieser Saison knacken.