In Dreifach-Deckung: Kastl-Stürmer Jonas Berreiter setzt sich gegen die Geislinger (v. l.) Maxi Hintermaier, Maxi Maier und Niko Simak durch. – Foto: Christian Riedel

Vor Auswärtsspiel in Waldperlach - FCL strebt die 20-Punkte-Marke in Bezirksliga an „Ein eminent wichtiges Spiel“

Der FC Langengeisling muss in Waldperlach ran. Geislings Spielertrainer Hintermaier will gegen den SV die 20-Punkte-Marke in dieser Saison knacken.

Langengeisling – „Das ist ein eminent wichtiges Spiel für uns“, sagt Maxi Hintermaier, Spielertrainer des FC Langengeisling, und fügt lachend an: „Aber für die auch.“ Wenn die Geislinger am Sonntag um 14 Uhr beim SV Waldperlach gastieren, dann treffen im letzten Spiel der Hinrunde zwei punktgleiche Mannschaften aufeinander. Platz neun hört sich zwar relativ komfortabel an, aber die direkten Abstiegsplätze sind nur drei Zähler entfernt.

„Im Endeffekt läuft es bei Waldperlach so wie bei uns – es ist ein permanentes Auf und Ab“, weiß Hintermaier. „Nur die Ergebnisse sind extremer.“ Als Beispiele führt er an: „4:1 gegen Freilassing, 5:2 gegen Dorfen, 0:3 gegen Peterskirchen, 0:7 gegen Kastl, 6:0 gegen Finsing, 1:6 gegen den Letzten Rosenheim und 5:0 gegen Ostermünchen.“ So haben die Waldperlacher bislang fast doppelt so viele Tore erzielt, nämlich 31, wie die Geislinger (16). Aber mit 35 Gegentreffern stattliche elf Tore mehr kassiert. Heuer habe er die Mannschaft noch nicht spielen sehen, aber im Vergleich zur Vorsaison habe sich der Waldperlacher Kader kaum verändert. „Letztes Jahre haben wir daheim gewonnen und auswärts kurz vor Schluss noch den Ausgleich erzielt“, sagt der FCL-Spielertrainer. „Das war damals wirklich Pech.“