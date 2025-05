Vor ausverkauftem Haus: Hirsch kündigt keine großen Experimente an

Doch den fußballerischen Schlendrian möchte der Drittliga-Rückkehrer in jedem Fall vermeiden, schließlich steht zum Pflichtspielabschluss noch das so wichtige Finale im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen an.

Denn wie bei der Pressekonferenz bekannt gegeben wurde, dürften die letzten verfügbaren Tickets einen Tag vor Spielbeginn schon über den Tisch gehen – ausverkauftes Haus zum letzten Liga-Heimspiel.

Taktisch bleibt das Team unverändert

Etwaige taktische Umstellung schließt Hirsch grundsätzlich aus, das Team soll sich bis zum Niederrheinpokalfinale weiter im gewohnten System einspielen: "Wir haben vor einigen Monaten unsere taktische Ausrichtung gefunden, da fühlen sich die Jungs sehr wohl. Also ich muss mir nicht irgendwas komplett Verrücktes überlegen."

Wuppertal, Lotte und schließlich RWE heißt das Restprogramm bis zum erhofften Double. Den Gegner für Samstag hat sich Hirsch in jedem Fall schon im Detail angeschaut und bemerkte dabei spielerische Fortschritte: "Eine große Veränderung ist im Hinblick zur Hinserie, wo wir dort gespielt haben: Wenig lange Bälle von hinten", analysierte Hirsch. "Sie spielen echt einen mutigen und guten Fußball in der Spieleröffnung und sind vorne sehr variabel, sehr kreativ und sehr frei in ihrer Staffelung. Sie kommen also bestimmt mit viel Selbstvertrauen hier hin."

Die zusätzliche Portion Extramotivation liegt auch auf der Hand: "Man hat ja auch das ein oder andere gehört, dass sie so ein bisschen der Partycrasher sein wollen", vermutete Hirsch.

Der Spielausgang dürfte für Spieler und Fans des MSV am Partywochenende aber nur von nebensächlicher Wichtigkeit sein.