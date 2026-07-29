Vor Aufsteigerduell gegen Ex-Profis: Belastungssteuerung beim SV Planegg-Krailling

SVP gegenSV Untermenzing am 22.03.26 ab 15 Uhr. Am Ball Torwart Simon Oppolzer SVP. Foto: Dagmar RuttFußball SV Planegg-Krailling – Foto: Dagmar Rutt

Der SV Planegg-Krailling muss in sieben Tagen drei Landesliga-Spiele absolvieren. Die Vielspieler durften vor dem Duell mit dem SV Nord Lerchenau zum Physio.

Vor dem Hintergrund, dass die Fußballer aus dem Würmtal in den vergangenen Wochen und Monaten wegen der langgezogenen Aufstiegsrelegation ohnehin wenig Pause hatten und überdies eine anstrengende, weil kompakte Vorbereitung, rückt das Thema Belastungssteuerung für Trainer Pero Vidak in den Vordergrund. „Das gibt es bei uns schon“, sagt der Coach. Für die „Vielspieler“ (Vidak) etwa war in der Trainingseinheit am Dienstag ein Physiotherapeut da. Während der Rest der Mannschaft mehr Gas gab, durften diese ein wenig reduzieren.

Die neue Landesliga-Saison ist noch keine zwei Wochen alt, da steht schon die erste intensivere Belastung an in Form der ersten Englischen Woche. Für Aufsteiger SV Planegg-Krailling bedeutet das, dass er in sieben Tagen drei Partien absolvieren muss. Zwischen dem 0:0 im ersten Heimspiel am vergangenen Sonntag und dem zweiten Auftritt vor eigenem Publikum am kommenden Samstag gegen den VfB Forstinning steht am frühen Mittwochabend (Anpfiff: 18.30 Uhr) der Auftritt bei Mitaufsteiger SV Nord Lerchenau im Münchner Norden an.

Landesliga Südost: Wenig Rotation trotz hoher Belastung bei SV Planegg

Im Spiel dürfte Vidak aber auf allzu viele Umstellungen verzichten. „Wir haben zwar einen relativ großen Kader, aber sind noch nicht so weit, um viele Spieler zu rotieren. Manche müssen durch“, stellt der Trainer der Schwarz-Blauen klar und nennt als Beispiel seinen Toptorjäger: „Ich kann einen Aleksandar Demonjic nicht rausnehmen und eins zu eins ersetzen.“ Falls dann doch mal einer in ein Loch falle, müsse man kurzfristig reagieren.

In den vergangenen Jahren ist Vidak mit dieser Herangehensweise meist gut gefahren. „Ich bin zufrieden, wie das bei meinen Mannschaften gelaufen ist. Wir hatten kaum große Verletzungen wie Kreuzbandrisse.“ Zwar gehöre immer auch Glück dazu, doch man könne bei der Trainingssteuerung durchaus einwirken, so der 59-Jährige.

Landesliga Südost: Kapitän und Stellvertreter fallen bei SV Planegg aus

Tauschen muss Planeggs Chefcoach am Mittwochabend dennoch: Sowohl Kapitän Marijan Krasnic als auch dessen neuer Stellvertreter Leonardo Lajqi fallen urlaubsbedingt für das Spiel in der Lerchenau aus. Neuzugang Plator Doqaj soll den SVP in seinem dritten Pflichtspieleinsatz erstmals als Kapitän aufs Feld führen. Für Krasnic dürfte Simon Oppolzer im Kasten stehen.

Ich hoffe, er liegt noch irgendwo am Strand.

Planegg-Trainer Pero Vidak schmunzelnd über Lerchenaus spielenden Co-Trainer und Ex-Profi Karl-Heinz Lappe

Womöglich können auch die Hausherren aus München nicht in Bestbesetzung antreten. So fehlte bei deren jüngstem Auftritt am Samstag gegen Forstinning (1:1) der spielende Co-Trainer und Ex-Profi Karl-Heinz Lappe (unter anderem FC Ingolstadt) – nachdem er zum Saisonauftakt gegen Moosinning (5:3) einen Dreierpack erzielt hatte.

Über die Gründe für die Absenz des Angreifers weiß Vidak nichts, scherzt aber: „Ich hoffe, er liegt noch irgendwo am Strand.“ Der 38-Jährige bringe „eine brutale Qualität“ auf den Platz, und von ihm hänge die Statik des Spiels der Gastgeber ab.

Landesliga Südost: SV Planegg trifft auf SV Nord Lerchenau um Ex-Profis Lappe und Karger

Doch selbst ohne Lappe wäre der letztjährige Meister der Bezirksliga Nord noch sehr gut besetzt. Unter anderem schloss sich dem Aufsteiger in diesem Sommer mit Nico Karger (ehemals TSV 1860 München) ein weiterer Ex-Profi an. Hinzu kommt mit Dominik Besel der letztjährige Torschützenkönig der Bezirksliga Nord (28 Tore in 27 Spielen).

Mit dem aktuellen Tabellendritten hat der SVP also eine hohe Hürde zu überqueren auf dem Weg zum ersten Sieg nach der Landesliga-Rückkehr. Vidak: „Wir machen einen ziemlich stabilen Eindruck in unserer geschlossenen Defensivarbeit. Jetzt müssen wir uns vorne belohnen.“ mg