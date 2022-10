Kann sich der FC Bad Kohlgrub, hier mit Florian Kratz (r.), diesmal gegen den WSV Unterammergau durchsetzen? F: kögl – Foto: Kögl

Vor Ammerland-Derby gegen Unterammergau - Bad Kohlgrubs Coach Pajonkowski kritisiert Modus Ammerland-Derby

Am Wochenende findet das Ammerland-Derby zwischen Bad Kohlgrub und Unterammergau statt. Trainer Pajonkowski findet die Häufigkeit der Partie zu hoch.

Unterammergau – Die Inflation ist im Ammertal gerade eines der bestimmenden Themen –und zwar jene der Derbys. Oliver Pajonkowski, Trainer in Bad Kohlgrub, hat sich zuletzt schon als Gegner des neuen Modus geoutet. Nun legt er vor dem Lokalduell in Unterammergau am Sonntag (14 Uhr) nach: „Ich hab’ keinen Bock, viermal im Jahr gegen die gleichen Leute zu spielen.

Das sagen die meisten.“ Hintergrund ist folgender: Nachdem sich beide Klubs für die Meisterrunde qualifiziert haben, folgen im Frühjahr zwei weitere Derbys. „Für mich ist der Versuch gescheitert. Es überwiegt das Negative“, urteilt Pajonkowski. Acht Kilometer weiter kickt Ferdinand Brauchle, Torjäger und Identifikationsfigur des WSV Unterammergau. Auch er fremdelt mit dem Pilotprojekt, das im Kreis Zugspitze derzeit getestet wird. Allerdings aus einem anderen Grund. Die Unterammergauer spielen eine nahezu perfekte Hinrunde, sind noch immer ungeschlagen. Ein Sieg am Wochenende und der Vorsprung auf den ersten Verfolger Bad Kohlgrub würde auf neun Zähler anwachsen. Doch: Dieses Polster nutzt dem WSV nichts, es schrumpft mit Start der Meisterrunde, weil die Qualifikanten eine vorgegebene Punktezahl in den zweiten Teil der Saison mitnehmen. „Für uns unglücklich, weil wir echt gut dastehen“, sagt Brauchle. In anderen Jahren wäre eine traumhafte Hinrunde wie diese eine Versicherung gegen einen Einbruch im Winter gewesen. Nun sagt der Torjäger: „Verlierst du ein Spiel, ist der Punktevorsprung weg. Es geht wieder von vorne los. Das wird nicht einfach.“