„Vor allem nach der Pokalniederlage sind wir sehr motiviert“

– Foto: René Diebel

Die Sommerpause ist vorbei, die neue Bezirksliga-Saison steht in den Startlöchern. Zum Auftakt gastiert Concordia Emsbüren am Freitag-Abend bei der U23 von Vorwärts Nordhorn. Während die Gastgeber die vergangene Spielzeit auf einem starken fünften Tabellenplatz abschlossen, belegte Emsbüren als Aufsteiger einen ebenfalls sehr ordentlichen Rang acht und möchte nun erfolgreich in die neue Saison starten.

Morgen, 19:30 Uhr SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II SV Concordia Emsbüren Emsbüren 19:30 PUSH

Die Vorfreude auf den Ligaauftakt ist bei Concordia-Coach Simon Thiering trotz einer nicht optimalen Personalsituation deutlich zu spüren. „Wir freuen uns, dass es endlich so richtig losgeht, auch wenn wir personell noch lange nicht bei 100 Prozent sind, da noch einige Verletzungen und Urlaube zu kompensieren sind“, erklärt der Trainer. Dennoch überwiege die Freude darüber, dass nach der Vorbereitung nun wieder der Ligaalltag beginnt. „Trotzdem herrscht große Vorfreude.“

Zusätzliche Motivation zieht die Concordia aus dem jüngsten Pflichtspiel. Im Pokal musste sich Emsbüren am Mittwoch dem SV Olympia Laxten geschlagen geben. „Vor allem nach der Pokalniederlage in Laxten gestern sind wir sehr motiviert, es besser zu machen“, betont Thiering. Bereits zum Saisonauftakt soll die Mannschaft eine Reaktion zeigen und mit einer überzeugenden Leistung in die Bezirksliga starten. Mit Vorwärts Nordhorn II wartet allerdings direkt ein Gegner, den der Emsbürener Trainer hoch einschätzt. Schon in der vergangenen Saison begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. „Im letzten Jahr waren beide Spiele auf Augenhöhe und genauso knapp wie auch taktisch durchaus interessant“, erinnert sich Thiering. Entsprechend erwartet er erneut eine ausgeglichene Begegnung, in der Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.