„Vor allem nach der Pokalniederlage sind wir sehr motiviert“

Die Sommerpause ist vorbei, die neue Bezirksliga-Saison steht in den Startlöchern. Zum Auftakt gastiert Concordia Emsbüren am Freitag-Abend bei der U23 von Vorwärts Nordhorn. Während die Gastgeber die vergangene Spielzeit auf einem starken fünften Tabellenplatz abschlossen, belegte Emsbüren als Aufsteiger einen ebenfalls sehr ordentlichen Rang acht und möchte nun erfolgreich in die neue Saison starten.
Die Vorfreude auf den Ligaauftakt ist bei Concordia-Coach Simon Thiering trotz einer nicht optimalen Personalsituation deutlich zu spüren. „Wir freuen uns, dass es endlich so richtig losgeht, auch wenn wir personell noch lange nicht bei 100 Prozent sind, da noch einige Verletzungen und Urlaube zu kompensieren sind“, erklärt der Trainer. Dennoch überwiege die Freude darüber, dass nach der Vorbereitung nun wieder der Ligaalltag beginnt. „Trotzdem herrscht große Vorfreude.“
Zusätzliche Motivation zieht die Concordia aus dem jüngsten Pflichtspiel. Im Pokal musste sich Emsbüren am Mittwoch dem SV Olympia Laxten geschlagen geben. „Vor allem nach der Pokalniederlage in Laxten gestern sind wir sehr motiviert, es besser zu machen“, betont Thiering. Bereits zum Saisonauftakt soll die Mannschaft eine Reaktion zeigen und mit einer überzeugenden Leistung in die Bezirksliga starten.
Mit Vorwärts Nordhorn II wartet allerdings direkt ein Gegner, den der Emsbürener Trainer hoch einschätzt. Schon in der vergangenen Saison begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. „Im letzten Jahr waren beide Spiele auf Augenhöhe und genauso knapp wie auch taktisch durchaus interessant“, erinnert sich Thiering. Entsprechend erwartet er erneut eine ausgeglichene Begegnung, in der Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.
Auch für die neue Spielzeit traut der Concordia-Coach den Gastgebern einiges zu. „Vorwärts U23 ist ein anspruchsvoller und interessanter Gegner, der nach meiner Einschätzung wieder in den Top 5 landen kann“, sagt Thiering. Für seine Mannschaft bedeutet das, von Beginn an hellwach zu sein und den Gastgebern möglichst wenig Räume zu lassen.
Der Fokus der Concordia liegt dabei vor allem auf den eigenen Stärken. „Bei uns wird der Fokus darauf liegen, unsere Dynamik auf den Platz zu bringen“, erklärt Thiering. Genau dieser Aspekt habe im Pokalspiel gegen Laxten zu selten funktioniert. „Das ist uns gegen Laxten zu selten gelungen.“
Für Concordia Emsbüren bietet sich damit bereits am ersten Spieltag die Gelegenheit, ein Zeichen zu setzen. Gegen einen Gegner, der erneut zum erweiterten Spitzenfeld gezählt wird, wollen die Emsländer trotz personeller Ausfälle ihre Qualitäten auf den Platz bringen und mit einem positiven Ergebnis in die neue Bezirksliga-Saison starten.