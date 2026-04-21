Vor 850 Fans: Seebach gewinnt Topspiel und ist nun dran an Landshut Ein Elfmetertor von Simon Griesbeck entscheidet das zerfahrene Gipfeltreffen der Landesliga Mitte von Thomas Seidl · Heute, 20:05 Uhr · 0 Leser

Der TSV Seebach entschied das Topspiel gegen die SpVgg Landshut mit 1:0 für sich – Foto: Michael Birkner

Ein Fußball-Spektakel war das Schlagermatch der Landesliga Mitte zwischen dem TSV Seebach und der SpVgg Landshut wahrlich nicht. Vor 850 Zuschauern lieferten sich die beiden Bayernliga-Anwärter einen verbissenen Abnutzungskampf, der nur wenige Höhepunkte zu bieten hatte. Am Ende setzte sich die aktivere und etwas durchschlagskräftigere Beller-Truppe nicht unverdient mit 1:0 durch und ist damit bis auf einen Zähler dran an dem Leader, bei dem sich vor allem die verletzungsbedingten Ausfälle der beiden Top-Offensivkräfte Kenneth Sigl und Tobias Steer deutlich bemerkbar machten.

Im ersten Abschnitt neutralisierten sich beide Mannschaft weitestgehend. Seebach hatte mehr Ballbesitz, konnte sich gegen den kompakt verteidigenden Spitzenreiter aber aus dem Spiel heraus überhaupt nicht durchsetzen. Die mit Abstand beste Möglichkeit hatte Abwehrchef Sandro Nickl, der eine Kopfball-Vorlage von Patrick Pfisterer aus sieben Metern über den Querbalken jagte (35.). Kurz vor dem Seitenwechsel jubelten die Gäste zu früh: Ein schulbuchmäßiger Kopfballtreffer von Maximilian Zischler wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung einkassiert - eine diskutable Entscheidung!











Die spielentscheidende Szene ereignete sich in der 54. Spielminute: Jonas Hoffmann wurde an der Strafraumkante ungestüm zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Simon Griesbeck mit viel Glück - SpVgg-Keeper Daniel Mühl war dran - zum 1:0. Landshut riskierte in der Folge mehr, hatte aber nach vorne keinen Punch. Die Hausherren blieben über Standards gefährlich. Fabian Schwingenschlögl vergab zwei gute Möglichkeiten. Die klarste Chance hatte Jonas Hoffmann, der Mühl bereits umkurvt hatte, die Kugel jedoch dann aus spitzem Winkel nur an den Außenpfosten setzte. Die einzig wirklich nennenswerte Ausgleichsmöglichkeit hatte Lucas Biberger, der nach einem feinen Zuspiel von Dominik Past frei vor Mathias Loibl aufkreuzte, den Ball jedoch nicht im Kasten unterbringen konnte.



"Wir waren in allen Belangen besser und haben deshalb verdient gewonnen. Eine Klasse-Leistung meiner Mannschaft, die defensiv überhaupt nichts zugelassen hat und sich gegen eine total defensiv eingestellten Gegner vier, fünf erstklassige Chancen erarbeiten konnte", resümierte Seebachs Coach Wolfgang Beller. Landshuts Co-Trainer Johannes Maier sah die Partie etwas anders: "Wir wollten dem Gegner den Ball lassen und kompakt stehen. Dieser Plan ist lange Zeit aufgegangen und es war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Wir müssen jetzt in Ruhe weiterarbeiten und haben alles noch in eigener Hand."