Vor 800 Zuschauern: Garmisch-Partenkirchen testet gegen den SVN Testspiel in Garmisch von Oliver Rabuser · Heute, 09:50 Uhr · 0 Leser

Tosender Applaus: Nach dem Abpfiff honorieren die zahlreichen Zuschauer die Leistung der Spieler. – Foto: Oliver Rabuser

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen trennt sich vom SV Nord Lerchenau mit einem Remis. Spektakulärer waren die Gegebenheiten drumherum.

Wann hat man das als Amateurfußballer schon mal? Ein eigentlich belangloser Aufgalopp in die Sommervorbereitung mutiert zum viel beachteten Spektakel. Damit ist weniger das Ergebnis gemeint, sondern vielmehr die Parameter drumherum. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen trennt sich vom SV Nord Lerchenau aus München mit einem 2:2-Unentschieden. Aber – und jetzt kommt‘s: Das Ganze vor mehr als 800 Zuschauern. Klingt unglaublich, war aber so. Hintergrund war das „Lost Ground“-Match des PSV Braunschweig im Olympia-Skistadion am Samstagnachmittag (wir berichteten). Unzählige Groundhopper, also Fußballfans, die möglichst viele Stadien besuchen, waren bereits früh, oder gar am Vortag angereist. Und als sie spitzbekamen, dass eine weitere unerkundete Spielstätte lockt, wurde dieser Standort natürlich flugs der Sammlung hinzugefügt.

Garmisch-Partenkirchen lockt zahlreiche Groundhopper – Parkmöglichkeiten bleiben aus Wegen der momentanen Hitzewelle verständigte man sich auf einen Anstoß am Vormittag, zudem auf eine um insgesamt 20 Minuten verknappte Spielzeit. Dennoch war der Besucherandrang immens, die Parkmöglichkeiten in stattlichem Radius vollumfänglich ausgeschöpft. „Ich habe gar nichts mitbekommen“, entfuhr es einem völlig abgekämpften und verschwitzten Thorsten Poniewaz. Freilich war dem Vize-Vorstand das Ergebnis bekannt, ebenso, dass sein Filius beide Treffer für die Heimelf markierte. Ansonsten aber war Poniewaz nahezu pausenlos mit dem Einschenken von Getränken beschäftigt. Mag sein, dass ein Helles bei gefühlten 50 Grad in der prallen Sonne nicht zwingend den Empfehlungen von Medizinern gleichkommt. Die vielen leeren Tragerl hinterher zeigten eines unmissverständlich auf: Für den FC hat sich diese Sause mal richtig gelohnt.

Ordentlicher Auftritt: Beim Remis gegen den Landesligisten weiß sich der FC um Felix Andreitchenko (r.) zu behaupten. – Foto: Oliver Rabuser