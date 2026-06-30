Vor 800 Zuschauern: Garmisch-Partenkirchen testet gegen den SVN

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen trennt sich vom SV Nord Lerchenau mit einem Remis. Spektakulärer waren die Gegebenheiten drumherum.
Wann hat man das als Amateurfußballer schon mal? Ein eigentlich belangloser Aufgalopp in die Sommervorbereitung mutiert zum viel beachteten Spektakel. Damit ist weniger das Ergebnis gemeint, sondern vielmehr die Parameter drumherum. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen trennt sich vom SV Nord Lerchenau aus München mit einem 2:2-Unentschieden. Aber – und jetzt kommt‘s: Das Ganze vor mehr als 800 Zuschauern. Klingt unglaublich, war aber so.
Hintergrund war das „Lost Ground“-Match des PSV Braunschweig im Olympia-Skistadion am Samstagnachmittag (wir berichteten). Unzählige Groundhopper, also Fußballfans, die möglichst viele Stadien besuchen, waren bereits früh, oder gar am Vortag angereist. Und als sie spitzbekamen, dass eine weitere unerkundete Spielstätte lockt, wurde dieser Standort natürlich flugs der Sammlung hinzugefügt.
Wegen der momentanen Hitzewelle verständigte man sich auf einen Anstoß am Vormittag, zudem auf eine um insgesamt 20 Minuten verknappte Spielzeit. Dennoch war der Besucherandrang immens, die Parkmöglichkeiten in stattlichem Radius vollumfänglich ausgeschöpft. „Ich habe gar nichts mitbekommen“, entfuhr es einem völlig abgekämpften und verschwitzten Thorsten Poniewaz. Freilich war dem Vize-Vorstand das Ergebnis bekannt, ebenso, dass sein Filius beide Treffer für die Heimelf markierte. Ansonsten aber war Poniewaz nahezu pausenlos mit dem Einschenken von Getränken beschäftigt. Mag sein, dass ein Helles bei gefühlten 50 Grad in der prallen Sonne nicht zwingend den Empfehlungen von Medizinern gleichkommt. Die vielen leeren Tragerl hinterher zeigten eines unmissverständlich auf: Für den FC hat sich diese Sause mal richtig gelohnt.
Auch die Protagonisten auf dem Feld haben abgeliefert. „War schwer in Ordnung“, bilanziert Stefan Schwinghammer, der als Schlussmann höchstselbst aktiver Teil des Aufeinandertreffens mit dem Landesliga-Aufsteiger war. Gerade mal elf Mann konnten die Garmisch-Partenkirchner wegen einer Vielzahl an Blessuren und Abmeldungen aufbieten. Unterschiedsspieler Poniewaz stieß nach Ende seiner Arbeitszeit in einem ortsansässigen Autohaus zur Mannschaft. Und lieferte sogleich die nötigen PS, um einen 0:1-Rückstand in eine Führung umzumodellieren. Erst nach Steckpass mit einem satten Schrägschuss über den Keeper hinweg; wenig später dann durch einen vom Gegenspieler abgefälschten Versuch.
Die neu formierte Abwehrkette um Quirin Wellenstein, Basti Stechele, Philippe Schulz und Michel Naber wuchs sukzessive an ihrer Aufgabe. Vorn wurde es erst nach dem Seitenwechsel prickelnd. Zu den Treffern hätten Poniewaz und Lukas Ende weitere anschreiben können. Geendet hat die Partie indes mit einem Remis, aber auch mit bemerkenswerten Szenen nach Abpfiff. Tosenden Applaus von den voll besetzten Rängen erwiderten die FC-Kicker ihrerseits durch anerkennende Gesten. Kommenden Dienstag geht es für den FC zum TSV Grünwald. Dann mit weit weniger Augenzeugen, mutmaßlich aber wieder mit mehr Personal.