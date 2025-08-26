Vor 72 Stunden noch 3:5 - heute ein 5:0-Remix

TuS Lingen schießt sich den Frust von der Seele Manchmal hilft nur eine schnelle Revanche. Vor zwei Tagen hatte der ASV Altenlingen das Ligaduell noch mit 5:3 gewonnen, diesmal im Pokal legte TuS Lingen die Antwort nach – und wie: 5:0 hieß es am Ende im Emslandstadion.

Der Liveticker von Markus Meer, 372 Mal angeklickt, begann schon vor dem Anpfiff mit der Feststellung: „Halt Stop! Das Spiel war doch schon.“ Ganz falsch lag er nicht, aber diese zweite Begegnung innerhalb von 72 Stunden hatte es in sich. Von Beginn an dominierte TuS Lingen. Nach 17 Minuten traf Wim Hessler zur verdienten Führung, nur vier Minuten später staubte Max Bauer nach einem Abpraller zum 2:0 ab. Pünktlich zum Halbzeitpfiff erhöhte Manuel-Luca Ahuis auf 3:0 - Reza Khawari hatte zuvor den Ball erobert und mustergültig aufgelegt.