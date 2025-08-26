Vor 72 Stunden noch 3:5 - heute ein 5:0-Remix

TuS Lingen schießt sich den Frust von der Seele
Manchmal hilft nur eine schnelle Revanche. Vor zwei Tagen hatte der ASV Altenlingen das Ligaduell noch mit 5:3 gewonnen, diesmal im Pokal legte TuS Lingen die Antwort nach – und wie: 5:0 hieß es am Ende im Emslandstadion.
Der Liveticker von Markus Meer, 372 Mal angeklickt, begann schon vor dem Anpfiff mit der Feststellung: „Halt Stop! Das Spiel war doch schon.“ Ganz falsch lag er nicht, aber diese zweite Begegnung innerhalb von 72 Stunden hatte es in sich.
Von Beginn an dominierte TuS Lingen. Nach 17 Minuten traf Wim Hessler zur verdienten Führung, nur vier Minuten später staubte Max Bauer nach einem Abpraller zum 2:0 ab. Pünktlich zum Halbzeitpfiff erhöhte Manuel-Luca Ahuis auf 3:0 - Reza Khawari hatte zuvor den Ball erobert und mustergültig aufgelegt.
Die zweite Hälfte begann so schnell, dass der Ticker scherzte: „Keine 10 Minuten Pause, weiter geht’s.“ Und weiter ging es tatsächlich. Theo Sommer (56.) und Noah Wellnitz (59.) stellten auf 5:0. Altenlingen mühte sich zwar, hatte durch Hofschröer und Mahdy Mohamed Chancen, scheiterte aber am Abschluss oder an Keeper und Aluminium.
Am Ende stand ein klarer Sieg für TuS Lingen, der nicht nur drei Punkte im ARU-Kreispokal brachte, sondern auch ein wenig Genugtuung für die Niederlage vom Wochenende. „Man of the Match“ wurde Reza Khawari, der über rechts unermüdlich antrieb.
Ein Abend, der zeigte: Im Emslandstadion gibt es nicht nur Flutlichtromantik, sondern auch klare Ansagen auf dem Platz und einen Liveticker, der selbst die Halbzeitpause zum Erlebnis macht.