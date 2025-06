Vor 680 Zuschauern: Tattenhausen steigt in Verlängerungs-Krimi ab

Relegation zur Kreisliga im Kreis Inn/Salzach. Kein Larifari mit Hin- und Rückspiel, sondern acht Mannschaften entscheiden in zwei Runden zwei kommende Kreisligisten. Dabei trafen in der ersten Runde vier Kreisligisten auf vier Kreisklassisten auf neutralem Platz. Die Spielberichte.

Jakob Helminger (60. Minute) und Leon Lobensommer (87.) trafen für die Weildorfer im Jahnstadion Trostberg. Der Kreisklassist zieht damit in die zweite und alles entscheidende Runde ein. Mit einem weiteren Sieg wäre die DJK erstmals Kreisligist.

Über 500 Zuschauer sahen, wie der VfL Waldkraiburg erstmals in die Kreisklasse absteigt. Gegen Kreisklassisten DJK Weildorf hatten die noch in der letzten Saison spielenden Bezirksligakicker vom VfL keine Chance und verlieren mit 0:2.

VfL Waldkraiburg – DJK Weildorf 0:2

VfL Waldkraiburg: Bekir Karatepe, Marko Teo Komes, Lucas Block, Ivan Pete, Valentin Pinzariu, Teodor Popa, Samuel Muchingile, Arbnor Loshi, Lukas Perzlmaier, Rudolf Gilser, Ralf Buchhorn - Trainer: Max Tschesche

DJK Weildorf: Bernhard Hell, Samuel Lobensommer, Wolfgang Berger, Florian Berger, Peter Helminger, Lukas Spiegelsberger, Jakob Helminger, Peter Koch, Thomas Berger, Maximilian Reindl, Leon Lobensommer - Trainer: Hermann Hiebl

Schiedsrichter: Laurin Schmitt (Feldkirchen-Westerham) - Zuschauer: 506

Tore: 0:1 Jakob Helminger (60.), 0:2 Leon Lobensommer (87.)

Rot: Ivan Pete (90./VfL Waldkraiburg/)

Im Alzstadion verhindert der FC Hammerau zumindest vorerst den Abstieg aus der Kreisliga. Vor über 500 Zuschauern schlägt die Elf von Rene Pessler den Kreisklassisten TSV Neumarkt St. Veit mit 2:0. Philip Hosp und Kilian Höglauer erzielten die goldenen FC-Treffer. Damit zieht Hammerau in die nächste Runde und wäre bei einem weiteren Sieg auch in der kommenden Saison in der Kreisliga vertreten. FC Hammerau – TSV Neumarkt St. Veit 2:0

FC Hammerau: Lukas Lechner, Florian Schwaiger, Daniel Goetzinger, Raphael Zelzer, Manuel Weiß, Philip Hosp, Florent Alija, David Scheuerer, Stefan Eisenreich, Noah Wiesbacher, Elias Bliem - Trainer: René Pessler

TSV Neumarkt St. Veit: Patrick Bauer, Christian Huber, Martin Giftthaler, Maximilian Gruber, Dominik Aigner, Matthias Reiter, Matthias Spirkl, Johann Friesen, Chris Weber, Florian Gruber, Michael Stefani - Trainer: Christoph Hampe

Schiedsrichter: Sebastian Mauer (Großkarolinenfeld) - Zuschauer: 519

Tore: 1:0 Philip Hosp (51. Foulelfmeter), 2:0 Kilian Höglauer (85.)

Der SV Tattenhausen verliert einen Verlängerungs-Krimi und steigt nach nur einem Jahr wieder in die Kreisklasse ab. Gegner TV Feldkirchen hingegen wahrt die Chance, erstmals seit 2006 wieder Kreisliga-Luft zu schnuppern.

Die knapp 700 Zuschauer sahen ein spannendes Spiel in Bruckmühl, welches in die Verlängerung gehen sollte. Tobias Raab mutierte in dieser zum Held des Tages, indem er den 1:0-Siegtreffer für den TVF erzielte.

SV Tattenhausen – TV Feldkirchen 0:1 n.V.

SV Tattenhausen: Mario Bachmeier, Tobias Daxenbichler, Vitus Wagenstaller, David Weichselbaumer, Andreas Daxenbichler (50. Simon Weinzierl), Florian Hofmann, Alexander Riedl, Stephan Spaude, Thomas Wieser, Thomas Masberg (74. Matthias Riedl), Josef Kriechbaumer - Trainer: Christian Hofmann

TV Feldkirchen: Marius Fiedel, Alex Kauz, Marinus Aigner, Franz Voglrieder, Maximilian Planitzer, Alexander Ramthun, Stefan Weber, Benedikt Huber, Sebastian Frei, Thomas Festl, Maximilian Schnitzlbaumer (34. Tobias Raab) - Trainer: Peter Ilchmann

Schiedsrichter: Damian Gruber (Kraiburg) - Zuschauer: 680

Tore: 0:1 Tobias Raab (107.)