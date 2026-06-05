Vor 644 Zuschauern: Steingaden gewinnt bei Apfeldorf/Kinsau Kreisklassen-Relegation von Andreas Mayr · Heute, 09:44 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/26; Kreisklasse; Relegation, Hinspiel; Philipp Erhard von Gastgeber SG Kinsau/Apfeldorf (in Schwarz) streckt per Grätsche Andreas Neumeier vom TSV Steingaden nieder und sieht dafür die rote Karte am 4. Juni 2026 – Foto: Andreas Mayr

A-Klassist Steingaden sichert sich im Hinspiel der Kreisklassen-Relegation einen Auswärtssieg. Verlierer Apfeldorf/Kinsau können die letzten 20 Minuten Mut machen.

Diese Zahl war wirklich schwer zu fassen. 644 Zuschauer bei einem Spiel in den Niederungen des Amateurfußballs? „So viele musst du erst mal zusammenbekommen“, staunte Andreas Menhart, Trainer des TSV Steingaden. Man hätte meinen können, dass am ehesten seine Mannen schockgefrostet sind von so einer Kulisse. Aber weit gefehlt. Mit Ausnahme der Schlussphase kontrollierte der A-Klassist mit den vielen jungen Spielern das Hinspiel der Relegation und sicherte sich die erste Runde mit einem 2:1 (1:0)-Auswärtserfolg. Bei manchem SG-Spieler macht sich nach Abpfiff Resignation bemerkbar Auch Marcus Widmann konnte nur schwärmen von den äußeren Bedingungen. „In diesen Klassen haben die wenigsten Spieler einmal das Vergnügen“, sagt der Coach der Spielgemeinschaft aus Apfeldorf und Kinsau. Die Frage war bloß, ob Vergnügen für seine Kicker das richtige Wort war. Nach einer Rückrunde des Grauens blicken sie tief in den Abgrund. Mancher wie Maximilian Zimmermann blieb nach Abpfiff bereits regungslos im Rasen liegen, wie man es sonst nur bei endgültiger Gewissheit nach einem Spiel kennt. Doch sie haben einen Trainer, den so leicht nichts umhaut. „Das ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken“, hielt Widmann fest. Sie haben die letzten 20 Minuten dieses Spiels, an die sie sich klammern können.