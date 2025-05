Vor 600 Zuschauern: Altenerding jubelt in letzter Sekunde in Habach

Nichts für schwache Nerven war das Hinspiel zur Bezirksliga-Relegation der SpVgg Altenerding am Dienstagabend beim ASV Habach.

Aber anders als zuletzt in Peterskirchen gab es diesmal ein Happyend. Während die Veilchen nach dem verpassten direkten Klassenerhalt tief enttäuscht waren, sorgte in Habach ein Treffer in letzter Sekunde für das erlösende 3:2.

Beste Voraussetzungen für das Rückspiel am Samstag um 15 Uhr vor heimischer Kulisse, „wobei wir noch nichts gewonnen haben“, warnt Pedro Locke. Der Altenerdinger Trainer, der nach seiner zweiwöchigen Sperre wieder in die Coachingzone zurückkehrte, hatte ein glückliches Händchen, denn der von ihm in der zweiten Hälfte eingewechselte Wiam Takruri wurde mit zwei Treffern zum Matchwinner.