Der alte und neue Pokalsieger im Kreis Cham/Schwandorf kommt aus Schwarzhofen. – Foto: Günter Uschold

Vor 600 Fans: Pokal geht erneut nach Schwarzhofen Ein Eigentor kurz vor Schluss sorgt für die Entscheidung zugunsten des effektiven SVS und gegen Pfreimd Verlinkte Inhalte Totopokal CH/SAD Pfreimd Schwarzhofen

Die Pokal-Experten haben wieder zugeschlagen! Bereits zum siebten Mal in den letzten zehn Jahren geht der Pokalsieg im Fußballkreis Cham/Schwandorf an den SV Schwarzhofen. Ausschlaggebend war ein etwas glücklich zustande gekommender 2:0 (1:0)-Sieg bei der SpVgg Pfreimd. Letzten Endes gab die Effizienz den Ausschlag zugunsten der Gäste, die vor stolzen 600 Zuschauern im Pfreimd die Titelverteidigung schafften. Und sich über 1.000 Euro Siegprämie sowie den Einzug in den Bayerischen Landespokal freuen dürfen.

Nach einer knappen halben Stunde brachte Andreas Schächerer den SVS in Führung, als er eine Hereingabe von der linken Seite vollstreckte. Die zweite Halbzeit ging klar an Pfreimd, das aus seinen Möglichkeiten allerdings keinen Profit schlagen konnte. Stattdessen sorgte ein Eigentor kurz vor Schluss für die Entscheidung zugunsten des alten und neuen Titelträgers. „Glückwunsch an mein Team für diese Titelverteidigung. Pfreimd hat heute die Effektivität trotz guter Chancen vermissen lassen und wir haben die Tore durch saubere Konter gemacht. Wir sind jetzt im dritten Spiel hintereinander ohne Gegentor, was ein Verdienst des ganzen Teams ist“, jubelte SVS-Coach Max Birner in einem ersten Statement.









Birners Gegenüber, der Pfreimder Spielertrainer Bastian Lobinger, gratulierte dem Gegner artig zum Pokalerfolg. Zum Spiel per se sagte er: „In der Anfangsphase war der Gast besser im Spiel, ging in Führung und vergab noch eine gute Chance. Dann waren wir spielbestimmend und konnten leider trotz guter Chancen vor der Halbzeit nicht verkürzen. In der zweiten Halbzeit waren wir spielbestimmend und hatten einige gute Chancen. Leider konnten wir uns nicht belohnen; Schwarzhofen war über Konter gefährlich. In der Schlussphase konnten sie einen Konter nutzen, den wir leider wieder selbst ins eigene Tor befördert haben. Leider eine bittere Niederlage, aber wir müssen halt unsere Überlegenheit in den gewissen Spielphasen auf die Anzeigetafel bringen“, haderte Lobinger mit einer durchaus vermeidbaren Niederlage.