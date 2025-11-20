Vor 51.000 Fans: Club-Amateur El Haija für Palästina im Einsatz

Eine Woche zuvor spielte er noch in Hankofen vor 500 Zuschauern: Khalid Abu El Haija (am Ball) bei seinem Debüt für die Nationalelf Palästinas im San Mamés Stadion in Bilbao. – Foto: Imago Images

Aufmerksamen Beobachtern der Regionalliga Bayern dürfte es am vergangenen Wochenende nicht entgangen sein: Khalid Abu El Haija fehlte am Samstag im Kader des 1. FC Nürnberg II beim Auswärtsspiel beim TSV Schwaben Augsburg. Und das aus einem guten Grund: Der 20-Jährige wurde zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft von Palästina nominiert.

Die Palästinenser absolvierten im spanischen Bilbao gegen einen baskische Auswahl ein Spiel der ganz besonderen Art. Beide Verbände werden auf der internationalen Bühne von FIFA und UEFA nicht als eigenständige Nationalteams anerkannt. "Das Spiel hatte eine Bedeutung, die weit über den rein sportlichen Aspekt hinausging. Zum ersten Mal spielte die palästinensische Herren-Nationalmannschaft in Europa, und zum ersten Mal lockte ein Spiel der baskischen Nationalmannschaft (Euskal Selekzioa) so viele Zuschauer an", berichtete etwa das baskische Nachrichtenportal BilbaoHiria.

Normal verteidigt Khalid Abu El Haija (re.) in der Regionalliga Bayern. – Foto: Sportfoto Zink / M.Ott





Für Khalid Abu El Haija, der 2005 im thüringischen Schleiz geboren wurde und im Sommer vom FC Carl Zeiss Jena nach Nürnberg gekommen war, war es ebenfalls ein ganz besonderer Moment. Zuvor war der 20-Jährige bereits dreimal für die U23 Palästinas im Einsatz, nun folgte sein Debüt auf der großen Bühne. 51.000 Zuschauer kamen am vergangenen Samstagabend in den legendären Fußballtempel "Estadio de San Mamés". El Haija musste sich zunächst gedulden und auf der Bank Platz nehmen, doch eine Viertelstunde vor Schluss war es dann soweit: In der 75. Minute wurde der Innenverteidiger eingewechselt. Was für ein Moment für die 1,95 Meter große Abwehrkante! Dass am Ende die Basken mit 3:0 gewannen, wird der besonderen Stimmung bei El Haija keinen Abbruch getan haben.



Am Dienstag gastierten die Palästinenser noch in Barcelona, wo es gegen eine katalanische Auswahl ging. Zum Wochenende soll Khalid Abu El Haija wieder in Nürnberg sein, wo die U23 am Samstag am Valzerweiher den FC Memmingen empfängt.