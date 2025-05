Vor 5.000 Gäste-Fans: Bielefeld feiert bei Absteiger Haching

Unterhaching – Das 1:2 (0:1) der SpVgg Unterhaching gegen Arminia Bielefeld bot eine rauschende Meisterfeier der Gäste vor einer großen Kulisse. Während die zwei Spieltage vor Saisonende vorzeitig als Aufsteiger feststehenden Ostwestfalen nach ihrem Auswärtssieg kräftig feierten, war auf der anderen Seite die Stimmung bei den Hachingern nicht so ausgelassen. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Vitali Matvienko zeigte wieder einmal, warum das Schlusslicht in der 3. Liga in der abgelaufenen Saison nicht konkurrenzfähig war. In der Offensive waren die Hachinger wie so oft viel zu harmlos und zeigten beim letzten Heimspiel von Sebastian Maier (31), der seine Karriere beendet, diesmal auch in der Defensive zu viele Aussetzer.

Heide pariert Foulelfmeter