Vor 3.904 Zuschauern: Lembeck erfightet sich 2:2 AufSchalke

Was war das für ein packender Fight! Vor 3.904 Zuschauern AufSchalke - und damit einem deutlichen Zuschauerrekord beim VELTINS "Dein Heimspiel" - kippte das Landesliga-Duell zwischen dem SV Schwarz-Weiß Lembeck und dem VfL Senden beinahe noch komplett. Dank einer bärenstarken zweiten Halbzeit packte die Elf von Oliver Ridder nach einem 0:2-Rückstand noch den 2:2-Ausgleich. Und vergab in der Nachspielzeit mehrfach den möglichen Siegtreffer! Beim Spiel ihres Lebens für praktisch alle Beteiligten!
_______________________________
Weitere Stimmen zum Spiel nochmal ganz ausführlich:
Rabah Abed (Trainer VfL Senden)
"Wir kassieren das überraschende 2:1 aus einer Standardsituation, nachdem wir uns zuvor selber für den tollen Start in die Partie belohnt hatten. Wir wussten ganz genau, dass Lembeck nach Standards brandgefährlich ist. Was mich aber ärgert, ist nicht das Tor an sich, sondern dass sich drei Spieler gegenseitig angucken und der Spieler von unserem Verteidiger umgerempelt wird."
"In der zweiten Halbzeit muss ich Lembeck wirklich ein Riesenkompliment machen, mit welcher Wucht die aus der Kabine gekommen sind. Wir wurden in sehr viele Zweikämpfe verwickelt. Das wollten wir vermeiden, indem wir schnell und schnörkellos spielen. Das 2:2 zählt für uns als Auswärtspunkt positiv. Die Art und Weise, wie wir die zwei Punkte hergegeben haben, stört mich aber."
Trainer Oliver Ridder (SV SW Lembeck)
"Zu Beginn hatten wir heute viel Pudding in den Beinen. Trotzdem hat schon zur Halbzeit nicht die bessere Mannschaft sondern die effektivere geführt. Insbesondere das 0:1 fällt sehr unglücklich. Am Ende des Tages kennen wir aber auch die Qualitäten von Senden mit sehr vielen fußballerischen Aspekten und wie sie die Halbräume überladen. Sehr schwer zu bespielen!"
"Wir haben nach knapp 30 Minuten systemtechnisch was angepasst. Und danach auch zurecht gleich den Anschlusstreffer gemacht, weil wir griffiger wurden, und deutlich besser in die Zweikämpfe gekommen sind. Ich glaube, das 2:2 kann sogar schon vor der Halbzeit fallen. In der Pause haben wir das dann thematisiert, und uns die Frage gestellt, warum wir überhaupt Fußball spielen. Und die Reaktion darauf hat man ja gesehen!"
"Korrigiert mich, aber in der zweiten Halbzeit hab' ich keinen Torschuss von Senden gesehen. Entsprechend kann man sagen, es waren zwei verschenkte Punkte. Aber alles in allem ist ein 2:2 gegen eine richtig starke Mannschaft ein tolles Ergebnis."
Joshua Dabrowski (Führungsspieler des VfL):
Da muss ich keinem was vormachen. Das war ein einmaliges Erlebnis und das wird auch so bleiben! Ein extrem krasses Highlight! Nicht nur für uns Spieler, sondern auch für die Trainer, die Betreuer. Für alle, die irgendwie dabei sein konnten. Dementsprechend dankbar sind wir auch alles hier! Jeder hat jede einzelne Sekunde auf und neben dem Platz genossen!"
"Ganz ausblenden kann man das Drumherum nicht. Muss man ja auch gar nicht. Aber ich kann das auch sonst im normalen Ligabetrieb ganz gut ausblenden. Wenn irgendwelche Zurufe von außen kommen. Deswegen hatte ich heute damit auch kein großes Problem."
Rabah Abed (Trainer VfL Senden)
"Ja! Das war heute die Herausforderung. Du kannst schreien, rufen, was anpassen wollen. Aber du musst schon glücklich sein, wenn du einem Spieler, der sogar auf deiner Seite spielt, eine Info mitzugeben. In der Hoffnung, dass er sie auch weitergibt. Weil der nächste Spieler ja schon wieder 15, 20 Meter weiter weg steht. Ich fühle auch, dass mich meine Stimme langsam verlässt."
Vincent Brun (SV SW-Torschütze zum 1:2 in Minute 33)
"Als Schalke-Fan schon seit Kind auf, hab' ich dafür eigentlich keine Worte! Unglaublich! Wenn man mit dem Schalke-Bus abgeholt wird, und vorm Stadion zu dem Zeitpunkt schon tausend Fans auf dich warten. Und ja, danach in der Schalke-Kabine, wo einen Abend vorher noch die Schalker gewonnen haben. Wir sind super dankbar, dass VELTINS das auf die Beine gestellt hat!"