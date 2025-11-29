Das beeindruckende Pre-Game-Mannschaftsfoto beider Teams mit einer beeindruckenden Zuschauerkulisse im Hintergrund! – Foto: Kirchberger

Vor 3.904 Zuschauern: Lembeck erfightet sich 2:2 AufSchalke Landesliga Westfalen - Staffel 4: „Ein extrem krasses Highlight": Der SV SW Lembeck - der große Gewinner beim VELTINS "Dein Heimspiel" 2025 - durfte sein Liga-Heimspiel gegen den VfL Senden AufSchalke austragen

Was war das für ein packender Fight! Vor 3.904 Zuschauern AufSchalke - und damit einem deutlichen Zuschauerrekord beim VELTINS "Dein Heimspiel" - kippte das Landesliga-Duell zwischen dem SV Schwarz-Weiß Lembeck und dem VfL Senden beinahe noch komplett. Dank einer bärenstarken zweiten Halbzeit packte die Elf von Oliver Ridder nach einem 0:2-Rückstand noch den 2:2-Ausgleich. Und vergab in der Nachspielzeit mehrfach den möglichen Siegtreffer! Beim Spiel ihres Lebens für praktisch alle Beteiligten!

Heute, 14:00 Uhr SV SW Lembeck VfL Senden 2 2 Abpfiff "Ich muss Lembeck wirklich ein Riesenkompliment machen, mit welcher Wucht die aus der Kabine gekommen sind", musste Sendens Coach Rabah Abed nach Schlusspfiff tief durchatmen. "Ich habe auch das Gefühl, dass mich meine Stimme langsam verlässt", lachte der VfL-Trainer. "Aber das liegt auch daran, dass du in so einem Stadion und vor so vielen Zuschauern schreien kannst, rufen, was anpassen wollen. Aber du musst schon glücklich sein, wenn du einem Spieler, der sogar auf deiner Seite spielt, eine Info mitgeben kannst. In der Hoffnung, dass er sie auch weitergibt."



Sein Team tat sich jedenfalls äußerst schwer im zweiten Durchgang. Und so riss der Faden bei den eigentlich zunächst tonangebenden Gästen. Aber an diesem für alle ganz besonderen 16. Spieltag überwog bei allen das Erlebnis, zumal am Ende beide einen Zähler für sich verbuchen konnten! "Da muss ich keinem was vormachen...", so VfL-Führungsspieler Joshua Dabrowski, ob das Spiel AufSchalke das größte für ihn als Fußballer war. "Das war ein einmaliges Erlebnis und das wird es auch bleiben! Ein extrem krasses Highlight! Nicht nur für uns Spieler, sondern auch für die Trainer, die Betreuer. Für alle, die irgendwie dabei sein konnten. Dementsprechend dankbar sind wir auch alles hier! Jeder hat jede einzelne Sekunde auf und neben dem Platz genossen!"



Und auch auf Seiten des Gewinner-Vereins beim VELTINS "Dein Heimspiel" 2025, dem SV Schwarz-Weiß Lembeck, waren hinterher viele leuchtende Augen zu sehen. Auch bei Vincent Brun, Torschütze zum zwischenzetlichen 1:2: "Als Schalke-Fan - schon seit Kindesbeinen an - hab' ich dafür eigentlich keine Worte! Unglaublich! Wenn man mit dem Schalke-Bus abgeholt wird, und vorm Stadion zu dem Zeitpunkt schon tausend Fans auf dich warten. Und ja, danach in der Schalke-Kabine, wo einen Abend vorher noch die Schalker gewonnen haben... Wir sind super dankbar, dass VELTINS das auf die Beine gestellt hat!"



Und ganz vergessen wollen natürlich auch nicht, dass der SV Lembeck drauf und dran war am Siegtreffer im VELTINS "Dein Heimspiel"! Aber auch das war heute im Vergleich zum 0:4 im Hinspiel ein deutlicher Fortschritt für die Lembecker um einen rundum glücklichen Chefcoach Oliver Ridder: "Im ersten Saisonspiel waren wir noch sehr ängstlich. Aber heute hat man gesehen, dass zwei Landesligisten gegeneinander gespielt haben!"



Weitere Stimmen zum Spiel nochmal ganz ausführlich:





Rabah Abed (Trainer VfL Senden)

"Wir kassieren das überraschende 2:1 aus einer Standardsituation, nachdem wir uns zuvor selber für den tollen Start in die Partie belohnt hatten. Wir wussten ganz genau, dass Lembeck nach Standards brandgefährlich ist. Was mich aber ärgert, ist nicht das Tor an sich, sondern dass sich drei Spieler gegenseitig angucken und der Spieler von unserem Verteidiger umgerempelt wird."