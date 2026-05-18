Vor 25 Jahren: Als Haching auf Schalke abstieg

Das „Abstiegsgespenst“ und Hachings Ex-Präsident Engelbert Kupka. Es wurde nach dem Saisonfinale 2001 verbrannt. – Foto: THOMAS ERNSTBERGER

Am 19. Mai 2001 endet die Bundesliga-Zeit der SpVgg Unterhaching im Parkstadion Gelsenkirchen mit einer 3:5-Niederlage.

Lassen Sie uns diese Geschichte ausnahmsweise mit dem Ende beginnen – mit einem Flug vor 25 Jahren von Köln nach München. An Bord: eine Gruppe von Fußballern, die mucksmäuschenstill war. Und ein Trainer, der wortlos, sichtlich zutiefst enttäuscht und nicht ansprechbar vor sich hin ins Leere starrte.

Es war die sonst so fröhliche „Fußballgruppe Unterhaching“, die gerade den schwärzesten Tag seit sieben Jahren erlebt hatte. Seit 1994 (damals Bayernliga-Aufstieg) ging’s immer bergauf, Regionalliga (1995), dann vier Jahre 2. Liga und 1999 schließlich Bundesliga. An diesem 19. Mai allerdings war die rot-blaue Erfolgsgeschichte zu Ende: Abstieg nach einem dramatischen Saisonfinale. Und der Beginn einer Abwärtsspirale, die erst kürzlich mit dem Verzicht auf den Aufstieg in die 3. Liga endete.

Aber erst mal ein Blick eine Woche zurück auf den 33. Spieltag am 12. Mai: Da kassierte Haching eine 1:4-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund, das sich dadurch für die Champions League qualifiziert hatte. Für die SpVgg bedeutete die vierte Heimpleite der Saison, dass der Abstieg aus eigener Kraft nicht mehr zu verhindern war. Die Ausgangslage vor dem Finale war damit klar: Haching musste beim Tabellenzweiten Schalke 04 gewinnen – und auf die „Nachbarschaftshilfe“ der Münchner Löwen (ja, die spielten damals auch noch in der Bundesliga) in Form eines Heimsiegs gegen Energie Cottbus hoffen.

Der 34. Spieltag in Gelsenkirchen, ausverkauftes Stadion, 65.000 Zuschauer. Ich war damals als Reporter dabei und beim Abpfiff mittendrin im königsblauen Wahnsinn auf dem Spielfeld.

Anpfiff im Parkstadion, das „rot-blaue Wunder“ schien gleich seinen Lauf zu nehmen: Nach einer knappen halben Stunde führte der Außenseiter durch Tore von André Breitenreiter (3.) und Miro Spizak (26.) mit 2:0. Der Pole hatte kurz danach sogar das 3:0 auf dem Fuß, doch er scheiterte an Oliver Reck. Dennoch Hoffnung, aber dann, um 15.56 Uhr, blinkte es auf der Anzeigentafel: 1860 – Cottbus 0:1. „Für uns alle ein Schlag ins Gesicht“, gab Kapitän Matthias Zimmermann zu. Umso mehr, als Schalke durch Niko Van Kerkhofen und Gerald Asamoah noch vor der Pause mit einem Doppelschlag ausglich.

„Eisenschädel“ Jan Seifert brachte Haching nochmal in Front (69.), nochmal hofften die 2000 mitgereisten Spvgg-Fans (und der Reporter auf der Tribüne), doch ein paar Minuten später schwand die Hoffnung: Jörg Böhme glich wieder aus (73.) und brachte Schalke 4:3 in Führung (74.). Ebbe Sand stellte noch auf 5:3 – Hachings Bundesliga-Zeit war nach zwei Jahren zu Ende. Auch ein Sieg hätte nichts genutzt, da es in München beim 1:0-Sieg der Cottbuser blieb.

Und im Parkstadion brachen alle Dämme, als Premiere-Reporter Rollo Fuhrmann verkündete: „Das Spiel in Hamburg ist aus.“ Das bedeutete nämlich: Der HSV hat 1:0 gegen die Bayern gewonnen und Schalke ist Meister. Die Fans stürmen den Rasen, die Spieler liegen sich in den Armen – Tollhaus Gelsenkirchen. Ich war unten auf dem Platz, und versuchte, ein paar Hachinger zu sprechen. Aussichtslos. Feuerwerk überm Stadion. Feierstimmung. Ich habe noch nie so viele Menschen weinen gesehen. Sogar mein ehemaliger Kollege Benno Weber, eine Schalke-Reporter-Legende, die erst vor Kurzem verstorben ist, konnte seine Tränen nicht zurückhalten.

Vier Minuten waren die „Knappen“ Deutscher Meister – bis aus den Freudentränen auf einen Schlag Tränen der Enttäuschung wurden. Plötzlich, völlig aus dem Nichts, flimmerten Live-Bilder aus Hamburg über die Video-Wall. Das Spiel im Volksparkstadion war doch noch nicht zu Ende – und Bayerns Patrik Andersson hämmert in letzter Sekunde einen Freistoß zum 1:1-Endstand in den HSV-Kasten, „ein Tor, das Schalke in ein Tränenmeer stürzte“, wie danach zu lesen war. Haching auch – aber das interessierte im Trubel der Ereignisse kaum noch jemand.

Bayern war Meister, dem Ruhrpott-Club blieb nur der Titel „Meister der Herzen“ und Hachings Trainer Lorenz Köstner sollte Recht behalten, als er im Trainingslager im spanischen La Manga prophezeite: „Haching und die Bundesliga wird immer eine Episode bleiben…“ (te)